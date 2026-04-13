Яндекс запустил сервис Игромир — пользователям будет доступен облачный гейминг и магазин игр на одной платформе

Яндекс объявил о запуске платформы Игромир, объединяющей в себе облачный гейминг и магазин игровых товаров. Пользователи могут воспользоваться сервисом по почасовой модели оплаты — как с подпиской Яндекс Плюс, так и без неё. Платформа предоставляет доступ к 150 игр из библиотек Steam, Epic Games и Леста Игр.

Игромир позволяет дистанционно запускать игры, требующие больших мощностей компьютера. Игровой процесс происходит на удалённых серверах, а пользователю передаётся картинка.

Сервис поддерживает более 150 игр из библиотек Steam, Epic Games и Леста Игры. Играть можно на устройствах с операционными системами Windows, Android, iOS, macOS, ChromeOS и Linux.

Качество работы облачного сервиса зависит от расстояния до дата-центра — заявленная зона покрытия составляет около 1000 км. В неё входят, в частности, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Волгоград.

В пресс-службе Яндекса утверждают: пользоваться облачной платформой для игр можно, не боясь утечки персональных данных, мошенников и других киберугроз.

«Безопасность пользовательских данных — один из ключевых приоритетов Яндекса. Мы храним данные в защищённых хранилищах, а также регулярно проходим аудиты безопасности. Они дают независимое подтверждение, что наши сервисы работают и обрабатывают данные в соответствии с российскими и международными стандартами безопасности», — сообщили в пресс-службе Яндекса.

Помимо гейминга, на сервисе представлена витрина цифровых товаров. Пользователи могут пополнять аккаунты в PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, а также покупать игровую валюту и товары для популярных игр.

Среди поддерживаемых сервисом игр — World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, Genshin Impact, League of Legends и Valorant.