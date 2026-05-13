«Моторика» запускает мобильные кабинеты протезирования — врачи смогут изготавливать изделия в отдалённых регионах

«Моторика ОРТО», входящая в Группу Моторика, запускает сеть мобильных центров протезирования «Автомоторика». В рамках проекта специалисты будут выезжать к пациентам на дом, а в некоторых случаях смогут изготовить и установить протез всего за один-два дня. Инициатива ориентирована на жителей удалённых регионов и маломобильных пациентов, которым сложно добраться до профильных центров для протезирования и реабилитации.

В мобильных мастерских специалисты смогут изготовить и установить протез за несколько дней

«Автомоторика» представляет собой передвижные протезные мастерские, оснащённые оборудованием для полного цикла услуг. Специалисты смогут проводить первичный осмотр снимать мерки на дому у клиента, а в мастерских — изготавливать примерочные гильзы (части протеза, которые охватывают культю), собирать и устанавливать протезы, а также обеспечивать их обслуживание.

В некоторых случаях весь процесс протезирования займёт один-два дня.

По уровню оснащения мобильные центры сопоставимы с полноценными протезными кабинетами в клиниках.

Компания решила проблему «последней мили» в протезировании

Сеть мобильных центров протезирования «Автомоторика» решит проблему «последней мили» — ситуации, когда пациент физически не может приехать в крупный город для получения протеза и реабилитации. Речь идёт о людях с ампутациями, при которых удаляется большая часть конечности, а также с другими травмами и тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.

В компании отмечают, что подобные случаи требуют участия наиболее квалифицированных специалистов, однако доступ к ним для жителей регионов часто ограничен.

После установки протеза пациентов подключат к цифровой платформе «Аттилан»

После получения протеза пользователь сможет продолжить адаптацию через платформу «Аттилан». В приложении доступны упражнения, рекомендации специалистов, обучающие материалы и данные о назначенном изделии.

Сервис также позволит поддерживать дистанционную связь со специалистами и корректировать программу реабилитации.

Проект «Автомоторика» стартует на юге России

Первый маршрут мобильных центров охватит Ростовскую область, Волгоградскую область, Краснодарский край. В дальнейшем компания планирует расширять географию проекта и запускать мобильные центры в других регионах страны.

В «Моторике ОРТО» считают, что модель выездной помощи позволит сократить время ожидания и повысить доступность протезирования без необходимости длительных поездок в федеральные центры.