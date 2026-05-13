Выручка «Библио-Глобус» снизилась на рекордные 22% по итогам 2025-го: одна из причин — конкуренция с маркетплейсами

Книжный магазин «Библио-Глобус» по итогам 2025 года зафиксировал самое сильное падение выручки с 2020 года. Как сообщает РБК, доходы книжного магазина сократились на 21,8% — до 320,4 млн рублей. В «Библио-Глобусе» отрицательные финансовые показатели связали с ростом популярности электронных книг и ценовой политикой маркетплейсов, которые продают книги и канцтовары заметно дешевле офлайн-розницы.

Выручка «Библио-Глобуса» падает третий год подряд

По данным РБК, доходы «Библио-Глобуса» снижаются с 2023 года. В 2024 году выручка книжного магазина сократилась на 16,8% год к году — почти до 410 млн рублей, а в 2023-м — на 16,7%, до 492,8 млн рублей.

Более сильное падение у компании фиксировалось только в начале пандемии коронавируса. Тогда по итогам 2020 года выручка магазина упала почти на 40% — с 841,6 млн рублей до 506,9 млн рублей. После этого показатели временно восстановились: в 2021 году выручка выросла на 14%, а в 2022-м — ещё на 2,3%.

«Библио-Глобус» указал на ценовую конкуренцию с Wildberries и Ozon

В пояснениях к бухгалтерской отчётности компания указала, что не выполнила плановые показатели товарооборота за 2025 год. Среди причин «Библио-Глобус» назвал снижение покупательской способности населения, рост себестоимости продукции и сокращение ассортимента книг из-за «закрытия и ликвидации издательств».

Также в компании заявили, что на выручку негативно повлияли разрыв отношений с иностранными правообладателями и поставщиками книжной продукции из-за санкций.

Отдельно «Библио-Глобус» выделил ценовую политику маркетплейсов. В отчётности говорится о «демпинге цен на книжную и канцелярскую продукцию» на Wildberries, Ozon и других площадках электронной торговли. В компании также отметили рост спроса на электронные книги, которые стоят дешевле бумажных.

Магазин сократил убыток почти на 75% за год

Несмотря на падение выручки, «Библио-Глобус» смог сократить чистый убыток на 74,7%. Если в 2024 году он составлял 74,8 млн рублей, то в 2025-м — 18,9 млн рублей. Это сопоставимо с уровнем 2023 года, когда чистый убыток компании был чуть выше 18 млн рублей.

Для снижения убытков компания начала активнее развивать медийную активность в соцсетях, скорректировала маркетинговую стратегию и изменила подход к закупкам — теперь ассортимент формируется с учётом рейтингов самых читаемых и продаваемых книг.

Параллельно «Библио-Глобус» заметно сократил расходы. Рекламный бюджет магазина снизился с 185 млн рублей в 2024 году до 14 млн рублей в 2025-м. Расходы на программное обеспечение и обслуживание серверов за год сократились с 330 млн рублей до 48 млн рублей, а себестоимость закупаемых товаров — с 257,7 млн рублей до 191,8 млн рублей.

Владельцы книжного обсуждали продажу бизнеса

В конце 2024 года «Коммерсантъ» сообщал, что владельцы «Библио-Глобуса» — Юлия Туголукова и Борис Есенькин — рассматривали продажу бизнеса на фоне падения выручки и конкуренции с маркетплейсами.

По данным источников, магазин мог перейти сети «Читай-город», принадлежащей предпринимателю Олегу Новикову. Бизнес «Библио-Глобуса» тогда оценивали в 170–290 млн рублей. Однако, как сообщали источники РБК, стороны не смогли договориться об условиях сделки, в том числе из-за невыгодной и малопроходимой локации магазина на Мясницкой.

Сейчас, по словам источников РБК на рынке недвижимости, компания рассматривает возможность сдачи помещений в аренду. Однако пока что потенциальных арендаторов на площади так и не нашлось.