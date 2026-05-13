Telegram остаётся приоритетной площадкой для 67% рекламодателей — каждый третий увеличивает или сохраняет бюджеты

67% рекламодателей называют Telegram приоритетной площадкой для продвижения до конца 2026 года, сообщает Яндекс Директ. Треть компаний планирует увеличить или сохранить вложения в продвижение через мессенджер. В некоторых сферах рекламодатели стали тратить на продвижение в Telegram в разы больше: например, маркетплейсы увеличили расходы на рекламу в Telegram в 2,5 раза.

Каждый пятый рекламодатель хочет перераспределить средства между Telegram и другими площадками

Согласно исследованию Яндекс Директа, большинство рекламодателей не планируют сокращать присутствие в Telegram. Около трети представителей опрошенных компаний сообщили, что намерены сохранить или увеличить текущие вложения в продвижение через мессенджер. Ещё 19% респондентов собираются перераспределить часть рекламных бюджетов между Telegram и другими площадками для инфлюенс-маркетинга.

В Яндекс Директе отмечают, что с февраля по апрель средняя стоимость размещения рекламного поста снизилась на 17%, а цена клика — на 10%.

Маркетплейсы увеличили рекламные бюджеты в 2,5 раза

В ряде отраслей инвестиции в продвижение через Telegram-каналы продолжают расти. По данным Яндекс Директа, маркетплейсы увеличили расходы на рекламу в Telegram в 2,5 раза к началу мая 2026-го. Отдельные компании финансового сектора нарастили бюджеты примерно на 70%.

Кроме того, бизнесы из сфер недвижимости, телекома и ресторанного рынка вернули расходы на продвижение в Telegram к уровням февраля 2026 года.

Рекламная сеть Telegram пополнилась ещё 3 тысячами Telegram-каналов с февраля 2026-го

С февраля 2026 года к сети площадок Рекламной сети Яндекса подключились более 3 тыс. новых Telegram-каналов, готовых размещать рекламу.

По данным представителей Рекламной сети Яндекса, средний показатель кликабельности рекламы в Telegram сохранился на уровне 0,21% — таком же, как до февраля 2026 года. Дополнительную уверенность рекламодателям даёт модель оплаты только за фактические результаты — просмотры и клики, считают в Рекламной сети Яндекса.

Рекламодатели стали чаще оставлять ссылки на свои сайты, а не на Telegram-каналы

Большинство рекламодателей сохранили прежний подход к рекламным материалам и продолжают использовать медиафайлы в Telegram-кампаниях.

Однако часть компаний начала адаптировать креативы под новые условия. Например:

23% стали чаще направлять трафик на собственные сайты вместо Telegram-каналов,

около 12% рекламодателей перешли на облегчённые изображения, которые при отправке автоматически сжаты мессенджером для того, чтобы фотографии проще загружались при проблемах с интернетом,

11% усилили акцент на текстовом контенте.

Бизнес распределяет бюджеты между Telegram, VK и MAX

Рекламодатели всё чаще переходят к портфельной модели инфлюенс-маркетинга, то есть предпочитают работать с несколькими каналами связи с аудиторией, разными блогерами и площадками. Около 70% компаний считают необходимым распределять бюджеты сразу между несколькими платформами.

Самыми востребованными площадками остаются:

Telegram — 67%,

ВКонтакте — 65%,

MAX — 56%.

Часть рекламодателей продолжает использовать видеоплатформы YouTube и RUTUBE — их выбрали по 22% участников опроса.

Согласно данным Mediascope, в марте Telegram ежедневно использовали 72,2 млн жителей России. При этом среднесуточный охват мессенджера по сравнению с февралём снизился на 10%.

Контекст

В марте 2026 года Федеральная антимонопольная служба разъяснила порядок применения закона о рекламе в отношении Telegram и YouTube, чья работа ограничена в России. До конца 2026 года ведомство не будет штрафовать компании за размещение рекламы на этих площадках, чтобы дать бизнесу время перестроить рекламные стратегии и перейти на новые каналы продвижения. При этом сам запрет на рекламу на ресурсах с ограниченным доступом продолжает действовать.

