30% россиян ездят в путешествия трижды в год — от отпуска готовы отказаться только ради покупки квартиры

54% жителей страны готовы отказаться от отдыха ради приобретения квартиры, сообщает девелопер FORMA. При этом большинство россиян продолжают активно путешествовать: почти треть респондентов ездят отдыхать чаще двух раз в год. Только 6% полностью отказались от поездок из-за нехватки средств.

Большинство россиян копят на отпуск по полгода

Исследование также показало, что россияне всё чаще заранее планируют расходы на отдых:

около 78% участников опроса сообщили, что регулярно откладывают деньги на отпуск,

ещё почти 14% признались, что частично финансируют поездки с помощью кредитов,

только 8% респондентов заявили, что сталкиваются с нехваткой денег на отдых, но при этом не готовы занимать средства.

Срок накоплений на отпуск у большинства россиян составляет от четырёх до шести месяцев — так ответили 36% участников исследования.

Ещё треть собирают деньги на поездки в течение двух–четырёх месяцев, а 17% хватает для этого менее двух месяцев. Более полугода копят на отпуск 13% россиян.

Ради отдыха россияне всё чаще экономят на других расходах

На фоне роста стоимости путешествий многие россияне начали сокращать другие траты ради отпуска. Так, шесть из десяти участников исследования признались, что им приходилось экономить на повседневных расходах, чтобы накопить на поездку,

При этом главным финансовым приоритетом для большинства всё равно остаётся жильё. Сразу 54% респондентов сообщили, что готовы отказаться от отпуска, если это поможет купить собственную квартиру.

Большинство россиян путешествуют дважды в год

Исследование девелопера FORMA показало, что путешествия остаются важной частью жизни большинства россиян:

30% отдыхают три и более раз в год,

42% планируют по два путешествия ежегодно,

22% опрошенных отправляются в поездки минимум раз в год.

Полностью отказываются от поездок только 6% россиян.

Наиболее популярным форматом отдыха остаются путешествия по России — такой вариант выбрали 81% респондентов. При этом почти половина участников исследования предпочитают короткие поездки внутри своего региона.

Зарубежные направления продолжают интересовать более половины россиян, а 52% рассматривают дачу как альтернативу полноценному путешествию.

Каждый третий проводит майские праздники на даче

Одним из главных отпускных периодов для россиян по-прежнему остаются майские праздники. Однако подход к отдыху в период длинных выходных разный:

63% участников исследования придерживаются привычных для них сценариев отдыха,

37% хотят попробовать новые форматы отдыха.

Треть россиян рассказали, что традиционно проводят майские на даче. Ещё 15% ежегодно отправляются на курорты именно в майские праздники, а 13% предпочитают оставаться дома.

Среди тех, кто решил изменить привычный сценарий отдыха в этом году, 20% выбрали путешествия по России. Каждый десятый решил провести время на даче, а 7% впервые захотели остаться дома.