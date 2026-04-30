Состояние неопределённости и флоатеры вместо фикса: участники Альфа-Саммита — о рынке капитала в 2026 году

Состояние неопределённости и флоатеры вместо фикса: участники Альфа-Саммита — о рынке капитала в 2026 годуСтруктура рынка в России меняется: вместо классического кредитования всё большую роль играют синдицированные кредиты и деривативы
28 апреля в Москве прошёл Альфа-Саммит, на котором представители крупнейших компаний и финансовых институтов обсудили состояние рынка капитала в России. По словам экспертов, ключевой характеристикой 2026 года стала неопределённость — она меняет финансовые стратегии бизнеса и ограничивает инвестиционную активность. При этом инвесторы пытаются зафиксировать доходность, а эмитенты всё чаще делают ставку на гибкие флоатеры.
Контекст экономики — это четыре глобальных «шока» и новая реальность ставок
В рамках сессии «Рынок капитала: инструменты, вызовы и возможности» участники рынка обсудили, как изменились стоимость заимствований, структура долгового рынка и доступ бизнеса к финансированию.
Как отметил модератор дискуссии, управляющий директор и руководитель Инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Олег Ачкасов, за последние пять лет контекст мировой экономики значительно изменился. Рынок прошёл через четыре глобальных шока — COVID-19, геополитический конфликт 2022-го, тарифную политику США и активизацию конфликта на Ближнем Востоке. Всё это, в свою очередь, привело к инфляционному давлению и изменению ожиданий бизнеса.
По данным экспертов, совокупный эффект этих шоков формирует стагфляционное давление на мировую экономику:
- реализовавшийся эффект снижает мировой ВВП на 0,4 п. п., тогда как средне- и долгосрочный — на 0,7 п. п.;
- инфляция вырастает на 0,7 п. п. в краткосрочном периоде и на 1,3 п. п. — на более длинном горизонте.
Меняется и базовый уровень ставок. По оценке Альфа-Банка, нейтральная ставка в российской экономике теперь находится в диапазоне 11–11,5%, а завершение цикла снижения ключевой ставки ожидается на уровне 12,5–13% уже к осени 2026 года.
Дополнительное давление создаёт долговой рынок: во втором квартале Минфин планирует привлечь около 1,5 трлн рублей через размещение ОФЗ, из которых 900 млрд придутся на длинные бумаги сроком более десяти лет. Это усиливает давление на доходности и ограничивает потенциал их снижения даже при мягкой политике ЦБ.
Влияет и сырьевой фактор. По словам Олега Ачкасова, цена российской нефти выросла с 40$ до почти 100$ за баррель, что усилило экспортную выручку и поддержало рубль, но одновременно создало предпосылки для роста инфляции.
Рынок облигаций продолжает рост на фоне высокого спроса инвесторов на качественные имена
Булат Зогдоев, управляющий директор Управления долгового капитала Альфа-Банка, отметил, что после последнего снижения ключевой ставки доходности коротких бумаг выросли примерно на 30 б. п., а длинные достигли 14,7% и оказались выше ключевой ставки впервые за несколько лет.
При этом с начала года доходность длинных ОФЗ оказалась нечувствительна к снижению ставки, в доходность коротких ОФЗ снизилась на 1%, что формирует базовый ориентир для всего долгового рынка и напрямую влияет на стоимость заимствований для бизнеса.
Общий объём корпоративных облигаций составляет около 32–33 трлн рублей, однако, если исключить ипотечные, структурные и нерыночные выпуски, остаётся около 21,4 трлн.
При этом около 60% рынка сосредоточено у топ-10 эмитентов. За пределами крупнейших компаний на рынке остаётся около 4 трлн рублей облигаций качественных эмитентов с фиксированным купоном.
Этот дефицит, в свою очередь, формирует повышенный спрос со стороны инвесторов и давление на доходность.
Рынок капитала остаётся непредсказуемым — и аналитика перестаёт работать
Финансовый директор «РусГидро» Сергей Теребулин описал текущее состояние рынка одним словом — «неопределённость».
По словам эксперта, любые прогнозы легко разрушаются внешними событиями. В связи с этим ценность аналитики заметно снижается, а потому инвесторам и эмитентам приходится буквально угадывать, что произойдёт «через неделю, месяц или год».
Подобная неопределенность напрямую влияет на стратегию управления долгом. Если раньше компании стремились к балансу между фиксированной и плавающей ставкой, то сейчас структура смещается в сторону флоатеров. Так, в портфеле «РусГидро» их доля достигла 73%.
Эмитенты выбирают флоатеры — рынок не готов фиксировать ставку на долгий срок
Алексей Воронов, заместитель генерального директора и финансовый директор УК «Металлоинвест», подтвердил тренд на плавающие ставки. По его словам, компания будет «однозначно их приоритизировать».
Таким образом, становятся новой нормой рынка. Причина — невозможность точно прогнозировать ставки на горизонте 2–3 лет. При размещениях сроком от трёх лет фиксированная ставка становится слишком рискованной.
Синдицированные кредиты могут стать альтернативой облигациям
На фоне становятся одним из ключевых инструментов для крупных заёмщиков. Как отметил Анатолий Майоров, управляющий директор Дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-Банка, крупнейшие банки уже близки к исчерпанию регуляторных лимитов по отдельным клиентам (а в ряде случаев – уже исчерпали их) — это значительно ограничивает возможности классического кредитования.
В результате компании вынуждены искать альтернативные источники фондирования. Одним из таких инструментов становятся — они позволяют распределять риск между несколькими кредиторами.
Если один банк не готов профинансировать сделку целиком, необходимый объём можно собрать за счёт участия нескольких игроков, что особенно важно для крупных инвестиционных проектов.
Дополнительное преимущество — гибкость структуры сделки. В рамках одного синдиката можно комбинировать разные сроки, валюты и параметры ставки, что позволяет компаниям точнее управлять долговой нагрузкой и адаптировать её под финансовую модель, а все прочие условия – унифицировать в рамках единой документации, снижая тем самым бремя администрирования нескольких сделок, если бы синдиката не было.
На рынок корпоративного кредитования начинают заходить страховые компании и другие институциональные игроки, что позволяет банкам высвобождать лимиты, а заёмщикам — привлекать средства на более выгодных условиях и диверсифицировать источники фондирования.
Главная проблема синдикатов — отсутствие стандартизированных подходов
Несмотря на растущий интерес, синдицированное кредитование остаётся сложным инструментом с высоким порогом входа. Как отметил Сергей Теребулин, рынок пока не дошёл до стадии, когда заёмщик может полностью делегировать сбор синдиката банку-организатору.
«У нас рынок не дорос до того, чтобы заёмщик полностью выключился из процесса формирования синдиката», — отметил заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению ПАО «РусГидро» Сергей Теребулин.
Дополнительным ограничением становится разнородность банковского рынка. Юрий Корсун, заместитель председателя ВЭБ.РФ, отметил, что у банков разная стоимость фондирования и внутренние подходы к ценообразованию, из-за чего объединить их в одном кредитном договоре непросто.
При этом участники рынка сходятся в одном мнении: инструмент будет развиваться по мере накопления практики.
Алексей Воронов, заместитель генерального директора и финансовый директор УК «Металлоинвест», отметил, что рынку необходима стандартизация документации и единые подходы к ковенантам. По его словам, регулярное появление сделок позволит сформировать привычную инфраструктуру и расширить круг участников.
Деривативы позволяют совмещать спрос на фикс и интерес к плавающим ставкам
Как отметил Булат Зогдоев, управляющий директор Управления долгового капитала Альфа-Банка, эмитенты стремятся привлекать финансирование с плавающей ставкой, тогда как инвесторы хотят зафиксировать доходность.
Чтобы достичь компромисса, компании могут использовать : размещать облигации с фиксированной ставкой, а затем через трансформировать её в плавающую.
Дополнительную гибкость дают . По словам Олега Ачкасова, управляющего директора и руководителя Инвестиционного бизнеса Альфа-Банка, инструмент позволяет оперативно менять структуру долга и при необходимости переводить рублёвое финансирование в валютное — в зависимости от конъюнктуры рынка.
Развитие деривативов сдерживается — рынок воспринимает их как лишний риск
Несмотря на рост интереса, использование деривативов остаётся ограниченным. Сергей Теребулин, заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению ПАО «РусГидро», отметил, что в корпоративной практике такие инструменты часто воспринимаются как рискованные.
«Ты выиграешь, , — никто не заметит. Проиграешь — и ты не сможешь потом объясниться», — подчеркнул эксперт Сергей Теребулин.
По словам участников рынка, проблема носит не только технический, но и поведенческий характер. Хеджирование часто воспринимается как опциональная стратегия, а не как обязательный элемент управления рисками.
«Хеджирование воспринимается как некий беттинг или КАСКО. Нужно, чтобы это была базовая страховка долгосрочного бизнес-плана компании», — отметил модератор сессии Олег Ачкасов.
В этих условиях дальнейшее развитие рынка деривативов зависит не только от инфраструктуры, но и от изменения подхода со стороны компаний и финансовых директоров.
Рынок капитала продолжает расти — но требует большой гибкости
Рынок капитала в России сохраняет рост, однако его структура становится более концентрированной, а инструменты — более сложными.
Участники сессии сходятся в том, что ключевым фактором остаётся неопределённость, которая влияет на стоимость заимствований, доступ к ликвидности и инвестиционные решения компаний. По мнению экспертов:
- Рынок концентрируется: около 60% корпоративных облигаций приходится на топ-10 эмитентов, а целевой для инвесторов сегмент существенно уже общего объёма.
- Флоатеры становятся базовым инструментом для крупных эмитентов: компании размещают меньше выпусков с фиксированной ставкой из-за высокой неопределённости.
- Синдикаты постепенно получают свою аудиторию: ограничения банков подталкивают бизнес к распределению риска и поиску новых форм финансирования.
- Деривативы становятся инструментом гибкости: компании используют свопы, чтобы учитывать интересы инвесторов.
- Инвестиционный цикл замедляется: бизнес финансирует проекты всё меньше, но рынок может быстро активизироваться при улучшении условий.
В условиях 2026 года ключевая задача для компаний — не столько пытаться угадать, что произойдёт со ставками завтра, сколько быть готовыми быстро реагировать на изменение конъюнктуры.