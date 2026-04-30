Состояние неопределённости и флоатеры вместо фикса: участники Альфа-Саммита — о рынке капитала в 2026 году

28 апреля в Москве прошёл Альфа-Саммит, на котором представители крупнейших компаний и финансовых институтов обсудили состояние рынка капитала в России. По словам экспертов, ключевой характеристикой 2026 года стала неопределённость — она меняет финансовые стратегии бизнеса и ограничивает инвестиционную активность. При этом инвесторы пытаются зафиксировать доходность, а эмитенты всё чаще делают ставку на гибкие флоатеры.

Контекст экономики — это четыре глобальных «шока» и новая реальность ставок

В рамках сессии «Рынок капитала: инструменты, вызовы и возможности» участники рынка обсудили, как изменились стоимость заимствований, структура долгового рынка и доступ бизнеса к финансированию.

Как отметил модератор дискуссии, управляющий директор и руководитель Инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Олег Ачкасов, за последние пять лет контекст мировой экономики значительно изменился. Рынок прошёл через четыре глобальных шока — COVID-19, геополитический конфликт 2022-го, тарифную политику США и активизацию конфликта на Ближнем Востоке. Всё это, в свою очередь, привело к инфляционному давлению и изменению ожиданий бизнеса.

о состоянии мировой экономики По данным экспертов, совокупный эффект этих шоков формирует стагфляционное давление на мировую экономику: реализовавшийся эффект снижает мировой ВВП на 0,4 п. п. , тогда как средне- и долгосрочный — на 0,7 п. п.;

, тогда как средне- и долгосрочный — на 0,7 п. п.; инфляция вырастает на 0,7 п. п. в краткосрочном периоде и на 1,3 п. п. — на более длинном горизонте.

Меняется и базовый уровень ставок. По оценке Альфа-Банка, нейтральная ставка в российской экономике теперь находится в диапазоне 11–11,5%, а завершение цикла снижения ключевой ставки ожидается на уровне 12,5–13% уже к осени 2026 года.

Дополнительное давление создаёт долговой рынок: во втором квартале Минфин планирует привлечь около 1,5 трлн рублей через размещение ОФЗ, из которых 900 млрд придутся на длинные бумаги сроком более десяти лет. Это усиливает давление на доходности и ограничивает потенциал их снижения даже при мягкой политике ЦБ.

Влияет и сырьевой фактор. По словам Олега Ачкасова, цена российской нефти выросла с 40$ до почти 100$ за баррель, что усилило экспортную выручку и поддержало рубль, но одновременно создало предпосылки для роста инфляции.

Рынок облигаций продолжает рост на фоне высокого спроса инвесторов на качественные имена

Булат Зогдоев, управляющий директор Управления долгового капитала Альфа-Банка, отметил, что после последнего снижения ключевой ставки доходности коротких бумаг выросли примерно на 30 б. п., а длинные достигли 14,7% и оказались выше ключевой ставки впервые за несколько лет.

При этом с начала года доходность длинных ОФЗ оказалась нечувствительна к снижению ставки, в доходность коротких ОФЗ снизилась на 1%, что формирует базовый ориентир для всего долгового рынка и напрямую влияет на стоимость заимствований для бизнеса.

о рынке корпоративных облигаций Общий объём корпоративных облигаций составляет около 32–33 трлн рублей, однако, если исключить ипотечные, структурные и нерыночные выпуски, остаётся около 21,4 трлн. При этом около 60% рынка сосредоточено у топ-10 эмитентов. За пределами крупнейших компаний на рынке остаётся около 4 трлн рублей облигаций качественных эмитентов с фиксированным купоном.

Этот дефицит, в свою очередь, формирует повышенный спрос со стороны инвесторов и давление на доходность.

Рынок капитала остаётся непредсказуемым — и аналитика перестаёт работать

Финансовый директор «РусГидро» Сергей Теребулин описал текущее состояние рынка одним словом — «неопределённость».

По словам эксперта, любые прогнозы легко разрушаются внешними событиями. В связи с этим ценность аналитики заметно снижается, а потому инвесторам и эмитентам приходится буквально угадывать, что произойдёт «через неделю, месяц или год».

Подобная неопределенность напрямую влияет на стратегию управления долгом. Если раньше компании стремились к балансу между фиксированной и плавающей ставкой, то сейчас структура смещается в сторону флоатеров. Так, в портфеле «РусГидро» их доля достигла 73%.

Эмитенты выбирают флоатеры — рынок не готов фиксировать ставку на долгий срок

Алексей Воронов, заместитель генерального директора и финансовый директор УК «Металлоинвест», подтвердил тренд на плавающие ставки. По его словам, компания будет «однозначно их приоритизировать».

Таким образом, флоатеры*Флоатеры — бумаги с плавающей ставкой: процент по ним не фиксирован, а меняется вслед за ставкой на рынке. становятся новой нормой рынка. Причина — невозможность точно прогнозировать ставки на горизонте 2–3 лет. При размещениях сроком от трёх лет фиксированная ставка становится слишком рискованной.

Синдицированные кредиты могут стать альтернативой облигациям

На фоне макропруденциальных ограничений*Макропруденциальные лимиты — устанавливаемые Банком России ограничения на долю рискованных кредитов и займов в портфелях банков и МФО. синдицированные кредиты*Синдицированный кредит — заём, который предоставляется бизнесу сразу несколькими кредиторами в рамках единого договора. становятся одним из ключевых инструментов для крупных заёмщиков. Как отметил Анатолий Майоров, управляющий директор Дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-Банка, крупнейшие банки уже близки к исчерпанию регуляторных лимитов по отдельным клиентам (а в ряде случаев – уже исчерпали их) — это значительно ограничивает возможности классического кредитования.

В результате компании вынуждены искать альтернативные источники фондирования. Одним из таких инструментов становятся синдикаты*Синдикат — группа кредиторов и инвесторов, объединяющих финансовые ресурсы для совместного финансирования компаний или инфраструктурных проектов. — они позволяют распределять риск между несколькими кредиторами.

О синдикатах Если один банк не готов профинансировать сделку целиком, необходимый объём можно собрать за счёт участия нескольких игроков, что особенно важно для крупных инвестиционных проектов.

Дополнительное преимущество — гибкость структуры сделки. В рамках одного синдиката можно комбинировать разные сроки, валюты и параметры ставки, что позволяет компаниям точнее управлять долговой нагрузкой и адаптировать её под финансовую модель, а все прочие условия – унифицировать в рамках единой документации, снижая тем самым бремя администрирования нескольких сделок, если бы синдиката не было.

На рынок корпоративного кредитования начинают заходить страховые компании и другие институциональные игроки, что позволяет банкам высвобождать лимиты, а заёмщикам — привлекать средства на более выгодных условиях и диверсифицировать источники фондирования.

Главная проблема синдикатов — отсутствие стандартизированных подходов

Несмотря на растущий интерес, синдицированное кредитование остаётся сложным инструментом с высоким порогом входа. Как отметил Сергей Теребулин, рынок пока не дошёл до стадии, когда заёмщик может полностью делегировать сбор синдиката банку-организатору.

«У нас рынок не дорос до того, чтобы заёмщик полностью выключился из процесса формирования синдиката», — отметил заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению ПАО «РусГидро» Сергей Теребулин.

Дополнительным ограничением становится разнородность банковского рынка. Юрий Корсун, заместитель председателя ВЭБ.РФ, отметил, что у банков разная стоимость фондирования и внутренние подходы к ценообразованию, из-за чего объединить их в одном кредитном договоре непросто.

При этом участники рынка сходятся в одном мнении: инструмент будет развиваться по мере накопления практики.

Алексей Воронов, заместитель генерального директора и финансовый директор УК «Металлоинвест», отметил, что рынку необходима стандартизация документации и единые подходы к ковенантам. По его словам, регулярное появление сделок позволит сформировать привычную инфраструктуру и расширить круг участников.

Деривативы позволяют совмещать спрос на фикс и интерес к плавающим ставкам

Как отметил Булат Зогдоев, управляющий директор Управления долгового капитала Альфа-Банка, эмитенты стремятся привлекать финансирование с плавающей ставкой, тогда как инвесторы хотят зафиксировать доходность.

Чтобы достичь компромисса, компании могут использовать процентные свопы*Процентные свопы — инструмент, позволяющий заменить фиксированную ставку по долгу на плавающую или наоборот, не меняя сам кредит или облигацию.: размещать облигации с фиксированной ставкой, а затем через деривативы*Деривативы — финансовые инструменты, стоимость которых зависит от другого актива: акций, валюты, товаров, индексов. трансформировать её в плавающую.

Дополнительную гибкость дают валютно-процентные свопы*Валютно-процентные свопы — инструмент, с помощью которого компания может «перевести» выплаты по долгу из рублей в валюту (или наоборот) и одновременно поменять применимую ставку.. По словам Олега Ачкасова, управляющего директора и руководителя Инвестиционного бизнеса Альфа-Банка, инструмент позволяет оперативно менять структуру долга и при необходимости переводить рублёвое финансирование в валютное — в зависимости от конъюнктуры рынка.

Развитие деривативов сдерживается — рынок воспринимает их как лишний риск

Несмотря на рост интереса, использование деривативов остаётся ограниченным. Сергей Теребулин, заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению ПАО «РусГидро», отметил, что в корпоративной практике такие инструменты часто воспринимаются как рискованные.

«Ты выиграешь, захеджировавшись*Хеджирование — способ застраховаться от изменения цены или ставки. Например, компания может заранее зафиксировать процент по кредиту или курс валюты, чтобы не зависеть от колебаний рынка., — никто не заметит. Проиграешь — и ты не сможешь потом объясниться», — подчеркнул эксперт Сергей Теребулин.

По словам участников рынка, проблема носит не только технический, но и поведенческий характер. Хеджирование часто воспринимается как опциональная стратегия, а не как обязательный элемент управления рисками.

«Хеджирование воспринимается как некий беттинг или КАСКО. Нужно, чтобы это была базовая страховка долгосрочного бизнес-плана компании», — отметил модератор сессии Олег Ачкасов.

В этих условиях дальнейшее развитие рынка деривативов зависит не только от инфраструктуры, но и от изменения подхода со стороны компаний и финансовых директоров.

Рынок капитала продолжает расти — но требует большой гибкости

Рынок капитала в России сохраняет рост, однако его структура становится более концентрированной, а инструменты — более сложными.

Участники сессии сходятся в том, что ключевым фактором остаётся неопределённость, которая влияет на стоимость заимствований, доступ к ликвидности и инвестиционные решения компаний. По мнению экспертов:

Рынок концентрируется: около 60% корпоративных облигаций приходится на топ-10 эмитентов, а целевой для инвесторов сегмент существенно уже общего объёма.

Флоатеры становятся базовым инструментом для крупных эмитентов: компании размещают меньше выпусков с фиксированной ставкой из-за высокой неопределённости.

Деривативы становятся инструментом гибкости: компании используют свопы, чтобы учитывать интересы инвесторов. Инвестиционный цикл замедляется: бизнес финансирует проекты всё меньше, но рынок может быстро активизироваться при улучшении условий.

В условиях 2026 года ключевая задача для компаний — не столько пытаться угадать, что произойдёт со ставками завтра, сколько быть готовыми быстро реагировать на изменение конъюнктуры.