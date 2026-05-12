Куда идут деньги инвесторов и почему российскому бизнесу стало сложнее их привлекать

Как меняются стратегии компаний в условиях, когда привлекать деньги становится сложнее, — разбираем в статье.

На Альфа-Саммите — 2026 обсуждали, как меняется поведение капитала в российской экономике. Деньги у частных инвесторов и компаний никуда не исчезли, но перераспределяются в инструменты с понятной доходностью. Для бизнеса это означает, что конкуренция за финансирование усиливается: инвесторы выбирают проекты с прозрачной моделью дохода и контролируемыми рисками.

Рост бизнеса и экономики упирается в людей и производительность

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации

Разговор об инвестициях и капитале на Альфа-Саммите начался с ключевой вещи — стоимости денег. Ставка остаётся базовым ориентиром для всей экономики: от неё зависит, сколько стоит кредит, какую доходность ждут инвесторы и куда в итоге направляется капитал.

Центральный банк продолжает снижать ключевую ставку, но делает это постепенно. В ходе открытого диалога Эльвира Набиуллина подчеркнула, что экономика всё ещё выходит из перегрева, поэтому резкое смягчение политики может снова разогнать инфляцию.

«Структурные проблемы нельзя решить дешёвыми деньгами», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Эта логика напрямую влияет на бизнес. Деньги остаются дорогими, но даже это уже не главный фактор, который ограничивает рост компаний. Раньше бизнес чаще упирался в доступ к финансированию — возможность взять кредит, разместить облигации или привлечь инвестора. Сейчас ситуация меняется. Даже если компания может привлечь деньги, это не гарантирует рост.

Основное ограничение — люди и производительность. Бизнесу не хватает сотрудников, стоимость труда растёт, а текущие процессы не позволяют быстро увеличивать выпуск или масштабировать операции. Эльвира Набиуллина в ходе открытого диалога прямо указала на это смещение: проблема уже не в объёме денег в системе, а в том, как эффективно используются ресурсы.

В результате компании больше не могут расти по прежней модели. Дополнительный капитал сам по себе больше не приводит к расширению бизнеса: даже при наличии денег компании упираются в людей и текущую эффективность процессов. Чтобы расти, им приходится повышать производительность — внедрять технологии, перестраивать операции и эффективнее использовать ресурсы.

Бизнесу придётся самому принимать решения об инвестициях и росте

На Альфа-Саммите несколько раз повторили одну и ту же мысль: государство не будет определять, куда бизнесу инвестировать и какие отрасли развивать.

На сессии «Российская экономика через 10 лет» Максим Решетников, министр экономического развития РФ, подчеркнул: «Если государство начинает жёстко советовать бизнесу, куда смотреть, это будет неправильно».

По его словам, роль государства в другом: обеспечить стабильные правила, защиту собственности и предсказуемую среду. Решения о вложениях, запуске новых направлений и выходе на рынки компании должны принимать сами.

Это меняет поведение бизнеса. Ориентироваться на сигналы сверху больше не получится. Чтобы расти, компаниям нужно самим искать точки роста, тестировать новые ниши и быстрее адаптироваться к изменениям.

Цифровые валюты и токенизация становятся частью финансовой инфраструктуры

Главный зал Альфа-Саммита в Москве

Отдельный блок саммита был посвящён тому, как меняется сама инфраструктура движения денег. По оценке участников рынка, озвученной на сессии, в России от 10 до 20 млн человек используют криптовалюту в тех или иных формах. При этом активных участников — более 2 млн.

Сергей Хитров, основатель Blockchain Live Forum и модератор дискуссии, подчеркнул, что речь идёт о сформировавшемся рынке:

«Я бы не ставил вопрос по поводу того, будет ли крипторынок и будет ли рынок ЦФА. Давайте по факту. Рынок уже есть, он сформировался. Вопрос в том, по каким правилам он будет существовать», — отметил Сергей Хитров.

Это означает, что для бизнеса криптоинструменты уже не эксперимент. Компании сталкиваются с ними в расчётах, инвестициях и работе с клиентами, даже если до сих пор эта часть рынка оставалась вне полноценного регулирования.

Минфин тоже рассматривает цифровые валюты и цифровые финансовые активы как часть финансовой системы, а не отдельный экспериментальный рынок. Алексей Яковлев, директор департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации, связал их развитие с доступом бизнеса к капиталу и новой инфраструктурой расчётов.

По его словам, задача регулирования — создать единый контур, в котором смогут работать компании, инвесторы и финансовые посредники, при этом сохранив различия между инструментами.

Для бизнеса это даёт три практических способа использовать цифровые финансовые инструменты.

Первый — токенизация активов.

Компании переводят реальные активы — например, недвижимость, оборудование или долговые обязательства — в цифровую форму. Такой актив делится на небольшие доли, которые можно продавать инвесторам через цифровую инфраструктуру.

Это меняет способ привлечения денег. Вместо одного крупного инвестора компания может привлечь десятки или сотни — за счёт более низкого входного чека. Сделки проходят быстрее, потому что часть процессов автоматизируется и уменьшается количество посредников.

«Токенизация нужна не ради технологии, а ради экономического эффекта», — подчеркнул Алексей Яковлев, директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации.

Второй — привлечение капитала.

Цифровые инструменты дают компаниям новый способ привлекать деньги. Вместо банковского кредита или выпуска облигаций компания может выпускать цифровые финансовые активы и продавать их инвесторам через специальные платформы.

Такие инструменты позволяют привлекать средства напрямую от инвесторов, в том числе меньшими суммами и под конкретные проекты.

Третий — расчёты, в том числе во внешнеэкономической деятельности.

Для компаний, которые работают с импортом и экспортом, расчёты с зарубежными партнёрами остаются сложной задачей. Ограничения на платежи, задержки и рост издержек заставляют бизнес искать альтернативные способы переводов. Цифровые активы становятся одним из таких инструментов.

Дмитрий Витман, операционный директор корпоративно-инвестиционного бизнеса Альфа-Банка, отметил, что такие расчёты уже применяются на практике. Механика выглядит так: компания покупает цифровой актив через регулируемого посредника и использует его для исполнения внешнеторгового контракта. Это позволяет проводить расчёты с зарубежными контрагентами вне классической банковской инфраструктуры.

При этом переход к новой системе требует от бизнеса новых навыков. Компании должны проверять происхождение цифровых активов, контролировать их движение и учитывать риски — от санкционных ограничений до информационной безопасности.

Дмитрий Мачихин, основатель BitOK, отметил, что в работе с цифровыми активами меняется сам подход к контролю операций. Помимо проверки клиента (KYC), компании должны анализировать каждую транзакцию.

Он привёл пример: даже если клиент прошёл проверку, это не гарантирует, что деньги «чистые». Риски возникают на уровне самой операции — из-за того, откуда пришли средства и через какие цепочки они проходили.

«Это проверка самой криптотранзакции и её происхождения», — пояснил основатель BitOK Дмитрий Мачихин, говоря о подходе KYT.

В результате цифровые валюты и токенизация становятся частью финансовой инфраструктуры. Они дают новые инструменты для расчётов и привлечения капитала, но требуют от компаний выстраивать процессы контроля и управления рисками с нуля.

Инвесторы стали осторожнее и избирательнее

На сессии «Стратегии инвестирования для крупного частного капитала» обсуждали, как сейчас распоряжаются деньгами частные инвесторы, в том числе состоятельные клиенты.

По оценкам Альфа-Банка, у домохозяйств в России около 84 трлн рублей сбережений. Основная часть этих денег по-прежнему находится в депозитах и жилой недвижимости.

При этом структура вложений постепенно меняется. Растёт интерес к облигациям и фондам денежного рынка — инструментам, которые позволяют зафиксировать доходность при высокой ставке.

Отдельно участники сессии обратили внимание на поведение инвесторов. По данным Альфа-Банка, 73% состоятельных клиентов хотят получать долгосрочную доходность, но при этом больше половины планируют инвестиции на срок до одного года.

Это означает, что инвесторы хотят зарабатывать на длинном горизонте, но на практике выбирают краткосрочные инструменты и быстро выходят из вложений. В результате они сами ограничивают потенциальную доходность своих портфелей.

В таких условиях меняется поведение инвесторов. При высокой ставке и неопределённости они реже вкладываются в долгосрочные и рискованные проекты без понятной окупаемости.

Среди основных направлений, куда сейчас идут деньги:

Длинные облигации — позволяют зафиксировать высокую доходность на несколько лет.

Золото — способ сохранить капитал в период нестабильности.

Коммерческая недвижимость, прежде всего склады и индустриальные объекты — за счёт стабильного арендного потока.

Инвестиции в непубличные компании и сделки вне биржи.

Специальные ситуации — вложения в проблемные, но потенциально недооценённые активы с расчётом на их восстановление.

Свободные деньги у частных инвесторов и компаний по-прежнему есть, но они перераспределяются в более консервативные инструменты — депозиты, облигации, недвижимость.

В результате бизнесу становится сложнее конкурировать за инвестиции. Инвесторы реже вкладываются в проекты, рассчитанные на будущий рост без понятной окупаемости. Вместо этого они требуют чётких ответов: как формируется доход, в какие сроки вернутся вложения, какие риски у проекта.

Технологии становятся частью операционной модели бизнеса

Сергей Александровский, генеральный директор ПАО «Аэрофлот»

На Альфа-Саммите технологии обсуждали как фактор эффективности бизнеса. Компании сталкиваются с ростом затрат и дефицитом людей, поэтому без автоматизации и цифровых решений становится сложно масштабироваться. На горизонте ближайших лет бизнесу придётся внедрять ИИ, работать с данными, автоматизировать операции и встраиваться в платформенные модели.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ, отметил, что ключевая задача — применять технологии в реальных процессах. По его словам, конкурентоспособность будет зависеть от скорости внедрения решений и работы с данными.

Практический пример привёл Сергей Александровский, генеральный директор «Аэрофлота». По его словам, в авиации ошибка в прогнозе спроса напрямую влияет на загрузку рейсов и экономику маршрутов, поэтому компания усиливает работу с данными.

«Это тренд на персонализацию, более точное прогнозирование спроса и быстрое изменение маршрутной сети. Мы используем математические модели, которые позволяют гибко управлять загрузкой и быстрее реагировать на изменения спроса», — отметил Сергей Александровский.

Технологии в этом случае напрямую влияют на финансовый результат: позволяют точнее планировать спрос, быстрее перераспределять ресурсы и снижать потери в капиталоёмком бизнесе.

Компании сталкиваются с нехваткой сотрудников

Компании не могут быстро расти из-за нехватки сотрудников. Людей на рынке меньше, чем требуется бизнесу, поэтому компании конкурируют за специалистов и повышают зарплаты, чтобы привлечь и удержать кадры.

На сессии «Российская экономика через 10 лет» нехватку сотрудников напрямую связали с тем, что число людей трудоспособного возраста сокращается, а потребность бизнеса в кадрах растёт.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ, назвал рынок труда ключевым ограничением для роста экономики. По его словам, без привлечения рабочей силы и роста производительности обеспечить экономический рост будет сложно.

Дефицит кадров меняет подход к развитию бизнеса. Наращивать объёмы за счёт расширения штата становится сложнее, поэтому компании вынуждены повышать производительность — автоматизировать процессы, внедрять технологии и пересматривать организацию работы.

Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter, отметил, что структура занятости будет меняться вместе с рынком труда. По его словам, сотрудники будут чаще менять профессию, переобучаться и работать в гибких форматах, в том числе через платформы. «Важны навыки, а не корочки», — подчеркнул он.

Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter

Данные и платформы становятся новым полем конкуренции

Бизнес всё чаще работает через платформы — маркетплейсы и цифровые сервисы, которые объединяют клиентов и поставщиков. Они приводят спрос и распределяют заказы между участниками, что снижает простои и позволяет быстрее зарабатывать на тех же ресурсах.

Одновременно меняется распределение контроля. Клиенты приходят через платформу, и данные о них — история покупок, поведение, частота заказов — остаются внутри этой инфраструктуры, а не у самой компании.

Максим Решетников отметил, что для бизнеса становится критичным доступ к собственным данным — возможность использовать их и не терять контроль над ними.

Если компания не контролирует данные, она не контролирует и работу с клиентом. Платформа определяет условия — от стоимости привлечения до объёма продаж.

Данные становятся ключевым активом, а конкуренция смещается в борьбу за доступ к ним. Бизнесу важно выстраивать модели, в которых он сохраняет контроль над клиентом и не зависит полностью от платформы.

Бизнесу придётся конкурировать за капитал, людей и данные

Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации

Капитал идёт в проекты с понятной доходностью, контролируемыми рисками и прозрачной моделью бизнеса.

Одновременно усиливаются другие ограничения для бизнеса. Компании конкурируют за сотрудников, доступ к данным и контроль над клиентом. Технологии становятся обязательным условием эффективности. Платформы задают правила конкуренции: они контролируют доступ к клиентам, данным и каналам продаж.

В этих условиях рост перестаёт зависеть только от финансирования. Кредит, инвестор или новый инструмент сами по себе не дают результата.

Компании растут, если умеют:



— повышать производительность;

— внедрять технологии в процессы;

— удерживать и эффективно использовать людей;

— сохранять доступ к данным и клиенту;

— работать с капиталом на длинном горизонте.

Рост больше не определяется доступом к деньгам. Выигрывают компании, которые быстрее используют ресурсы и адаптируются.