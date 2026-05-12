Сотрудники всё чаще обращаются в суды из-за увольнений без компенсаций — и в 71% выигрывают дела

На фоне замедления экономики работодатели всё чаще пытаются оптимизировать расходы и избавляться от работников с высокой зарплатой, сообщает РБК. В 2025 году каждая четвёртая компания сокращала сотрудников. Однако компании сталкиваются с новой проблемой: уволенные работники стали активнее судиться — и в в 71% случаев суды встают на их сторону.

HR-специалисты считают, что компании продолжат увольнять сотрудников в 2026 году

Первые сигналы охлаждения рынка труда появились ещё в 2024 году, когда крупные технологические и телеком-компании, включая Сбер, VK и МТС, начали сокращать сотрудников, сообщает РБК.

К 2025 году сокращения стали массовыми. По данным Get Experts, которые приводит издание, доля компаний, уменьшивших число работников, за два года выросла в 2,5 раза — с 10% до 25%. Участники рынка сообщили РБК, что бизнес постепенно смещает фокус с роста и масштабирования на сокращение расходов и выживание в условиях замедления экономики.

Кадровики ожидают продолжения волны увольнений и в 2026 году.

Работодатели всё чаще пытаются уволить сотрудников «по собственному желанию»

На фоне роста сокращений резко увеличилось и число трудовых конфликтов через судебные разбирательства. По данным юристов, на которых ссылается РБК, в 71% трудовых споров суды встают на сторону работников.

Юрист по трудовому праву Виктория Алфёрова сообщила изданию, что сегодня каждый второй запрос сотрудников связан с принуждением к увольнению или отказом компаний выплачивать компенсации. Особенно часто проблемы возникают у высокооплачиваемых специалистов, которых бизнес больше не готов содержать.

Больше всего конфликтов из-за увольнений — в ИТ, финтехе, консалтинге и маркетинге

Эксперты РБК сообщают, что наиболее болезненно сокращения проходят не в промышленности или добывающем секторе, а в сферах с высокой долей интеллектуального труда. Особенно остро ситуация проявляется в ИТ, цифровом маркетинге, финтехе и консалтинге. Собеседники РБК пояснили, что именно в подобных сферах чаще работают молодые коллективы, а процессы управления и увольнения оказываются менее формализованными.

По словам экспертов, с которыми поговорило издание, особенно сильно проблема проявляется в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, где сосредоточено наибольшее количество технологических компаний.

Эксперты сообщили изданию, что сотрудники стали значительно лучше разбираться в трудовом праве благодаря соцсетям и профессиональным сообществам. По словам собеседников РБК, в России фактически единственным относительно безопасным способом увольнения по инициативе работодателя остаётся официальное сокращение с предупреждением за два месяца и выплатой компенсаций.

Большинство компаний проигрывают суды из-за ошибок в документах

Юристы подчёркивают, что работодатели часто проигрывают трудовые споры не из-за отсутствия оснований для увольнения, а из-за ошибок в процедурах.Так, нарушения законного порядка рассмотрения дел случаются примерно в 75% случаев. Например, компании нередко забывают оформлять объяснительные, фиксировать нарушения, соблюдать сроки уведомлений и правильно документировать претензии к сотрудникам.

Из-за ошибок в документах даже обоснованное увольнение может быть признано незаконным. Так, для увольнения из-за недостаточной квалификации сотрудника работодателю необходимы чёткие KPI, должностные инструкции, результаты аттестаций и полный комплект внутренних документов.

Увольнение одного сотрудника обходится компании в несколько окладов

Эксперты подчёркивают, что увольнения редко становятся дешёвым способом экономии. По данным исследовательской компании Happy Job, чьи данные приводит РБК, расставание с одним сотрудником обходится бизнесу в среднем в 3,4 месячного оклада, а при замене работника — уже в 5,2 оклада.

Кроме того, увольнения влияют не только на расходы на подбор и обучение, но и на лояльность команды, производительность и репутацию работодателя. Особенно болезненно компании переживают уход сильных сотрудников и руководителей: вслед за ними часто начинают увольняться и другие члены команды.