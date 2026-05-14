М.Видео начнёт продавать товары для животных — маркетплейс вновь расширяет сегмент товаров повседневного спроса

М.Видео вновь расширяет ассортимент собственного маркетплейса — и запускает в продажу категорию товаров для животных. На платформе уже появились около 3 тыс. позиций — от кормов и средств ухода до автоматических кормушек и технологичных туалетов для питомцев. Компания продолжает развивать направление товаров ежедневного спроса на фоне падения продаж бытовой техники и электроники.

В ассортимент вошли корма, одежда и умные устройства для питомцев

В новом разделе представлены товары для кошек, собак, птиц и грызунов. Минимальная стоимость товаров начинается от 261 рубля, а цена отдельных крупных позиций достигает 54 тыс. рублей.

Пользователи могут заказать корма, средства ухода, сезонную одежду для животных, устройства для кормления и товары для домашнего содержания питомцев. В каталоге также появились автоматические кормушки, умные туалеты и профессиональная техника для груминга.

Из 3 тысяч позиций более 2 тыс. занимают сухие корма для животных.

Представители маркетплейса М.Видео сообщили, что компания намерена активнее конкурировать за аудиторию покупателей повседневных товаров.

Компания делает ставку на новые категории товаров и трансграничную торговлю

В конце апреля маркетплейс М.Видео начал продавать товары повседневного спроса. В ассортимент вошли более 200 позиций кофе, а с мая компания подключает новых продавцов и расширять линейку за счёт чая, напитков, кондитерских изделий, бакалеи и товаров для здорового питания. До конца 2026 года ассортимент категории планируют увеличить до нескольких тысяч позиций.

Гендиректор компании Владислав Бакальчук заявил, что запуск продуктов питания нужен для более частого взаимодействия с клиентами, поскольку бытовую технику покупают раз в несколько лет, а продукты — практически ежедневно. Для продавцов установлена комиссия 15,5%, а хранение и приёмка товаров на складах М.Видео до 30 июня 2026 года будут бесплатными.

Параллельно «М.Видео» начала развивать трансграничную торговлю, сообщали «Ведомости». Компания открыла продажи товаров из стран дальнего зарубежья, включая Китай, Объединённые Арабские Эмираты и другие направления.

Оборот маркетплейса составил почти 7,5 млрд рублей за квартал

М.Видео по итогам I квартала 2026 года увеличила оборот маркетплейса до 7,45 млрд рублей — это втрое больше, чем годом ранее. Наиболее сильный рост пришёлся на март: оборот достиг 3,11 млрд рублей, увеличившись на 404% год к году.

Одновременно платформа активно наращивает число партнёров: за квартал к маркетплейсу присоединились 3,2 тыс. новых селлеров, что на 60% больше, чем кварталом ранее.

Контекст

В марте 2026 года генеральным директором М.Видео был назначен Владислав Бакальчук.

Ранее он работал в Wildberries, который основал в 2004 году совместно с бывшей супругой Татьяной Ким. Бакальчук курировал развитие инфраструктуры маркетплейса — от логистики и складов до ИТ- и банковских сервисов.

В декабре 2025 года предприниматель окончательно вышел из капитала Wildberries после судебного решения по бракоразводному процессу с Татьяной Ким: принадлежащий ему 1% компании перешёл бывшей супруге.