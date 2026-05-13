Цены на российских маркетплейсах растут медленнее официальной инфляции — благодаря скидкам и программам лояльности

Цены на российских маркетплейсах за последние три года росли медленнее, чем увеличивалась стоимость потребительской корзины, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ). Стоимость некоторых товаров на маркетплейсах за три года снизилась на 3,12%. Удерживать стоимость товаров на низком уровне площадкам позволяют акции и программы лояльности.

Сильнее всего на маркетплейсах подешевели электроника и одежда

В ходе исследования АПЭТ проанализировала 88 млн товаров в девяти категориях на основе данных MPStats и Росстата за последние 39 месяцев. Накопленный индекс цен маркетплейсов за этот период составил 96,88 пункта — это означает снижение стоимости товаров на 3,12%.

Для сравнения: индекс потребительских цен Росстата достиг 116,67 пункта, что соответствует росту стоимости потребительской корзины на 16,67%.

Динамика цен по разным сегментам продукции оказалась неравномерной:

зоотовары подорожали на 23%;

товары для спорта и отдыха, косметика и товары для здоровья — на 4-5%

электроника и аксессуары подешевели на 2%

одежда и обувь — на 8,4%.

Комиссии для некоторых продавцов за три года выросли почти в 5 раз

Пока покупатели экономили, продавцы платили площадкам всё больше. За тот же трёхлетний период комиссии для селлеров на маркетплейсах выросли:

на Ozon — с 7,94% до 38,14%;

на «Яндекс Маркете» — с 8,52% до 35,01%;

на Wildberries — с 18,57% до 32,2%.

Руководитель роста сегмента селлеров в «Т-бизнесе» Елизавета Дробышева отмечает: сами продавцы признают, что рост комиссий и издержек заставляет их повышать цены. При этом, по словам эксперта, для конечного покупателя стоимость товаров остаётся сравнительно неизменной за счёт субсидирования скидок со стороны платформ.

Маркетплейсы сдерживают цены за счёт «эффективности платформенных решений»

В Wildberries пояснили, что невысокая стоимость товаров достигается за счёт специфики бизнес-модели маркетплейсов и гибкого ценообразования продавцов. По словам представителя компании, поддерживать стоимость товаров ниже среднего темпа инфляции по стране платформе позволяет высокая операционная эффективность и возможность оперативно адаптироваться к изменениям потребительского спроса.

В Ozon отметили, что скидки рассчитываются динамически с учётом разных факторов, а отказаться от них продавцы могут в любой момент. Однако такой возможностью воспользовались лишь 2% селлеров. Кроме того, 60% из них впоследствии вернули скидки.

Маркетплейсы могут постепенно переложить финансирование скидок на продавцов

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов сообщил «Ведомостям», что модель постоянных скидок в будущем может измениться. По его словам, комиссии и дополнительные расходы для продавцов повышаются, одновременно разрабатываются единые правила отображения цен и ограничение зависимости скидок от способа оплаты. В связи с этим разница в ценах на маркетплейсах и в офлайн-торговле со временем будет уменьшаться.

Руководитель роста сегмента селлеров в «Т-бизнесе» Елизавета Дробышева при этом считает полный отказ от субсидирования скидок маловероятным — для платформ это ключевой инструмент поддержания спроса и конкурентных цен. Эксперт предполагает, что маркетплейсы продолжат субсидировать скидки, но будут делать это в меньшем объёме.

Возможным вариантом развития событий Дробышева также видит переход к финансированию большей части скидок продавцами.

Контекст

По итогам 2025 года суммарный оборот Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» достиг 8,59 трлн рублей, увеличившись на 32% по сравнению с предыдущим годом. При этом темпы роста продаж замедлились почти вдвое — в 2024 году рост составлял 56%. Во многом замедление роста связано с ослаблением покупательского спроса на непродовольственные категории.

Ранее Минпромторг предложил постепенно ограничить влияние маркетплейсов на ценообразование. Ведомство предлагает сначала обязать площадки согласовывать скидки с продавцами, а в будущем полностью вывести маркетплейсы из процесса формирования цен.