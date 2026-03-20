Продажи крупнейших маркетплейсов достигли 8,5 трлн ₽ за 2025-й — рост замедлился почти вдвое и составил только 32%

Оборот самых крупных российских маркетплейсов — Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета — за прошлый год достиг 8,59 трлн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline. Рост за год составил 32,2% — против 56% в 2024-м. При этом онлайн-торговля по-прежнему опережает по темпам весь рынок e-commerce, где рост составил около 9%.

Масштабы маркетплейсов слишком огромны для прежнего роста

Похожую динамику демонстрируют результаты исследования агентства Data Insight, на которое ссылается «Коммерсант». По информации его аналитиков, совокупные продажи могли составить около 8,3 трлн рублей при росте на 25%. Годом ранее показатель превышал 50%. Эксперты отмечают, что рынок настолько масштабировался, что сохранять прежние темпы роста невозможно.

Несмотря на это, игроки рынка сохраняют более высокую динамику по сравнению с традиционным ритейлом. Так, выручка X5 выросла на 18,8% против 24,2% годом ранее, у «Магнита» рост снизился до 15%, у «Ленты» — до 24,2%.

Потребители сокращают расходы в непродовольственных категориях

Эксперты Data Insight, слова которых приводит «Коммерсант», отмечают, что замедление также связано с охлаждением розничного спроса. Особенно это характерно для непродовольственных категорий. Покупатели стали чаще откладывать покупки и выбирать более доступные варианты.

На рынок также влияет высокая ключевая ставка, ограничивающая потребительскую активность.

Комиссия для продавцов становится всё выше

Дополнительным фактором, который снизил рост рынка, стало изменение политики самих платформ. Например, маркетплейсы повысили комиссии для продавцов. За 2023–2025 годы они выросли на 58–63%, а логистические расходы — на 33–89%. Комиссии Wildberries достигли 26,3%, Ozon — 22,9%, а в отдельных категориях, например в косметике, за год выросли вдвое — до 40%.

Кроме того, с 6 апреля 2026 года Ozon может увеличить комиссии в ряде категорий более чем на 10%, причём по отдельным позициям они превысят 50%.

В результате доля выручки, остающаяся у продавцов, снизилась до 69% против 80–88% ранее. Это уже отразилось на рынке: в начале 2026 года число новых продавцов снизилось примерно на 40% относительно прошлого года.

Покупатели приобретают более дешёвые товары

Самый высокий спрос, по данным экспертов, которых опросил «Коммерсант», имеют категории одежды и обуви, товаров для красоты, текстиля, продуктов и игрушек. Они сохраняют двузначную динамику. В сегменте электроники продажи выросли на 3,9% в натуральном выражении, но упали на 10,9% в денежном — до 2,64 трлн рублей.

Это отражает переход покупателей в более дешёвые категории.

В 2026 году рынок маркетплейсов вырастет на 20-25%

Участники рынка ожидают, что дальнейший рост будет обеспечен за счёт малых городов и отдалённых территорий, так как там покупки в онлайн-сегменте только набирают популярность.

Эксперты ожидают, что в 2026 году рынок маркетплейсов вырастет на 20–25%. Доля онлайн-продаж в сегменте продуктовой розницы может вырасти с 6% до 7% уже в течение ближайшего года и достигнуть 10% к 2028 году.