Ozon снова повысит комиссии с апреля 2026-го: тарифы маркетплейса на некоторые товары вырастут сразу в два раза
Ozon повысит комиссию до 50% на часть товаров весной 2026-го
С 6 апреля 2026 года Ozon повышает комиссии на продажу части товаров более чем на 10 процентных пунктов. Как пишет РБК, впервые за историю площадки ставки для отдельных категорий превысят 50%. Изменения затронут продавцов, работающих по модели FBO — с доставкой со склада маркетплейса.
Комиссии на одежду вырастут до 48%
По данным РБК, при продаже одежды — включая куртки, пальто и большинство других позиций — комиссия Ozon по составит от 43% до 48%. Ранее ставка по этим категориям не превышала 36%. Повышение затрагивает ключевые сегменты fashion-продаж на площадке.
Комиссия на мебель, в частности кресла, вырастет с 35% до 37–42%. Для электроники, включая телевизоры, ставка увеличится с 31% до 34–38%. При этом комиссия на продажу смартфонов вырастет минимально — всего на 1 п.п., до 27%.
Максимальные комиссии введут для товаров гигиены и чемоданов
Самые высокие комиссии — 55% — Ozon установит для товаров личной гигиены (туалетная бумага, женские прокладки и ватные диски). Аналогичная ставка будет действовать для чемоданов и кейсов. Ранее комиссии по этим позициям составляли 43% и 44% соответственно.
Комиссия на уровне 50% также вводится для значительной части детских товаров и обуви.
Изменения не коснутся продукции стоимостью до 300 рублей. Для таких товаров сохраняются действующие ставки:
-
14% — для товаров ценой до 100 рублей;
-
20% — для продукции в диапазоне 100–300 рублей.
Для раздела Ozon fresh комиссии останутся на уровне 17% и 23% соответственно.
В Ozon указали на снижение логистических расходов
Представитель Ozon отказался комментировать РБК причины повышения комиссий, но отметил, что для большинства продавцов рост ставок компенсируется «суммарным эффектом от значительного снижения логистических расходов и отмены среднего времени доставки».
В течение 2025 года Ozon несколько раз повышал комиссии для продавцов. В результате по ряду категорий ставки выросли в два–три раза.
Ранее представитель площадки объяснял РБК такие изменения ростом операционных затрат, включая подорожание топлива и логистики, аренды складов и транспорта, увеличение расходов на персонал и IT-инфраструктуру, а также рост налоговой нагрузки.
Ozon изменил правила перевозки товаров
Ранее Ozon разрешил перевозчикам работать не только с полной, но и с частичной загрузкой грузовиков на магистральных маршрутах между складами. Теперь оплата производится за фактически перевезённое количество товаров, а не за весь объём машины. Для клиентов Ozon Банка 75% стоимости рейса выплачивается сразу после погрузки, остальная сумма — в течение пяти дней после закрывающих документов.
По данным компании, ежедневно через сервис выполняется около 3 тыс. рейсов. В дальнейшем формат перевозок с частичной загрузкой грузовиков планируют расширить на страны СНГ.
