Ozon повысит комиссию до 50% на часть товаров весной 2026-го

С 6 апреля 2026 года Ozon повышает комиссии на продажу части товаров более чем на 10 процентных пунктов. Как пишет РБК, впервые за историю площадки ставки для отдельных категорий превысят 50%. Изменения затронут продавцов, работающих по модели FBO — с доставкой со склада маркетплейса.

Комиссии на одежду вырастут до 48%

По данным РБК, при продаже одежды — включая куртки, пальто и большинство других позиций — комиссия Ozon по модели FBO*Fulfillment by Operator — модель работы с маркетплейсами, при которой всю логистику берёт на себя площадка. составит от 43% до 48%. Ранее ставка по этим категориям не превышала 36%. Повышение затрагивает ключевые сегменты fashion-продаж на площадке.

Комиссия на мебель, в частности кресла, вырастет с 35% до 37–42%. Для электроники, включая телевизоры, ставка увеличится с 31% до 34–38%. При этом комиссия на продажу смартфонов вырастет минимально — всего на 1 п.п., до 27%.

Максимальные комиссии введут для товаров гигиены и чемоданов

Самые высокие комиссии — 55% — Ozon установит для товаров личной гигиены (туалетная бумага, женские прокладки и ватные диски). Аналогичная ставка будет действовать для чемоданов и кейсов. Ранее комиссии по этим позициям составляли 43% и 44% соответственно.

Комиссия на уровне 50% также вводится для значительной части детских товаров и обуви.

Изменения не коснутся продукции стоимостью до 300 рублей. Для таких товаров сохраняются действующие ставки:

14% — для товаров ценой до 100 рублей;





20% — для продукции в диапазоне 100–300 рублей.





Для раздела Ozon fresh комиссии останутся на уровне 17% и 23% соответственно.

В Ozon указали на снижение логистических расходов

Представитель Ozon отказался комментировать РБК причины повышения комиссий, но отметил, что для большинства продавцов рост ставок компенсируется «суммарным эффектом от значительного снижения логистических расходов и отмены среднего времени доставки».

В течение 2025 года Ozon несколько раз повышал комиссии для продавцов. В результате по ряду категорий ставки выросли в два–три раза.

Ранее представитель площадки объяснял РБК такие изменения ростом операционных затрат, включая подорожание топлива и логистики, аренды складов и транспорта, увеличение расходов на персонал и IT-инфраструктуру, а также рост налоговой нагрузки.

Ozon изменил правила перевозки товаров

Ранее Ozon разрешил перевозчикам работать не только с полной, но и с частичной загрузкой грузовиков на магистральных маршрутах между складами. Теперь оплата производится за фактически перевезённое количество товаров, а не за весь объём машины. Для клиентов Ozon Банка 75% стоимости рейса выплачивается сразу после погрузки, остальная сумма — в течение пяти дней после закрывающих документов.

По данным компании, ежедневно через сервис выполняется около 3 тыс. рейсов. В дальнейшем формат перевозок с частичной загрузкой грузовиков планируют расширить на страны СНГ.