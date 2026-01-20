Ozon изменил правила перевозки для транспортных компаний

Ozon изменил формат магистральных перевозок между складами и регионами России. Маркетплейс сообщил, что разрешил транспортным компаниям работать не только с полной, но и с частичной загрузкой грузовиков. Теперь перевозчики могут брать рейсы по модели LTL*Перевозка сборных грузов, при которой одна машина перевозит грузы нескольких отправителей. и получать оплату за фактически перевезённое количество товаров, а не за весь объём машины.

Новый формат затронул ключевые логистические маршруты Ozon

Как сообщили в пресс-службе маркетплейса, ранее перевозки осуществлялись преимущественно по модели FTL — с полной загрузкой грузовика. Теперь перевозчик может самостоятельно выбрать, сколько грузов он готов перевезти за один рейс.

По словам директора по развитию транспортной инфраструктуры Ozon Алексея Ширяева, изменения касаются магистральных перевозок — между фулфилмент- и сортировочными центрами. Через эти объекты товары далее направляются либо в доставку до клиента, либо в пункты выдачи заказов.

«С изменением типа перевозок Ozon сможет увеличить количество партнеров-перевозчиков и повысить скорость и эффективность перевозок», — заявил директор по развитию транспортной инфраструктуры Ozon Алексей Ширяев.

Аванс за перевозку можно получить в день начала рейса

Как отметили в пресс-службе Ozon, теперь оплата производится за фактически перевезённое количество единиц товара. По данным компании, выплаты будут проводиться в максимально короткие сроки.

Для клиентов Ozon Банка аванс в размере 75% стоимости перевозки перечисляется сразу после погрузки на первой точке маршрута. Для клиентов других банков срок выплаты зависит от условий конкретного банка, но не превышает следующего рабочего дня.

Перевозчики могут отслеживают выплаты онлайн

Оставшаяся часть оплаты перечисляется в течение пяти дней после подписания закрывающих документов. В дальнейшем компания планирует перейти к модели, при которой постоплата будет приходить сразу после выполнения перевозки.

Вся информация о начислениях и выплатах доступна перевозчикам в личном кабинете транспортной компании в мобильной и веб-версии приложения Вози Ozon.

Проект будет расширен на страны СНГ

Новый формат перевозок сначала заработает только на маршрутах по России. В дальнейшем Ozon планирует масштабировать проект на страны СНГ.

По данным компании, изменения сделают условия сотрудничества более прозрачными и позволят перевозчикам брать больше заданий на платформе Вози Ozon, получать фиксированную оплату за каждый перевезённый товар и самостоятельно выстраивать маршруты между логистическими объектами.

Ozon автоматизирует распределение машин по складам

Для сокращения простоев на складах Ozon напоминает перевозчикам о необходимости фиксировать прибытие и выезд водителей через приложение Вози Ozon. Кнопка «Я прибыл» появляется, когда водитель подъезжает к точке ближе чем на 900 метров.

После подтверждения система автоматически назначает ворота и отображает их в приложении, что позволяет водителю сразу направиться к месту разгрузки без ожидания диспетчера.

Количество перевозчиков Ozon удвоилось за год

С лета 2025 года сотрудничать с маркетплейсом на логистической платформе могут перевозчики с малотоннажным автопарком до 1,5 тонн. При этом Ozon продолжает работать и с большегрузным транспортом в стандартном формате.

На данный момент с платформой Ozon работают более 4,3 тыс. транспортных компаний — к концу прошлого года их число удвоилось. Для них доступна программа страхования ответственности при грузоперевозках с лимитом до 10 млн рублей.

По данным маркетплейса, ежедневно через Вози Ozon выполняется около 3 тыс. рейсов.