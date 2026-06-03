Сеченовский Университет и «Моторика» показали новый имплант — он восстановит зрение при дисфункции сетчатки

Сеченовский Университет и группа компаний «Моторика» впервые представили на ПМЭФ-2026 экспериментальный имплантат для восстановления зрения у пациентов с дисфункцией сетчатки. В перспективе устройство может помочь людям с тяжёлыми нарушениями зрения: она стимулирует сохранившиеся нервные клетки глаза, которые передают информацию о картинке в мозг. Разработка не имеет прямых аналогов, утверждают участники проекта.

Главная особенность импланта — он абсолютно беспроводной

Имплантат размещается под сетчаткой глаза и работает без проводов. Система активируется с помощью внешнего светового сигнала: специальные очки передают импульсы, которые устройство преобразует в электрические сигналы для стимуляции нервных клеток сетчатки.

В Сеченовском Университете отмечают, что в отличие от зарубежных аналогов новый имплантат полностью беспроводной. Устройство использует сверхтонкие электроды, что должно повысить точность и физиологичность стимуляции.

В ближайшие три года Сеченовский Университет и «Моторика» планируют провести лабораторные испытания импланта и апробировать разработку на животных, включая приматов.

На ПМЭФ Сеченовский университет также представил экзоскелеты и робоперчатки

Помимо имплантата для восстановления зрения, на стенде Сеченовского Университета на ПМЭФ также представили:

электроды для интерфейсов «мозг — компьютер» — систем, которые считывают активность мозга, анализируют её и преобразуют в команды для управления внешними устройствами,

роботизированную перчатку для реабилитации кисти,

экзоскелеты для расширения физических возможностей тела, защиты от перегрузок и восстановления утраченных функций,

тканеинженерный биореактор — аппарат, который создает подходящую среду для выращивания клеток,

линейку российских аппаратов ИВЛ,

анестезиологические комплексы.

Контекст

Ранее Моторика представила первый российский модуль локтя для людей с ампутацией руки выше локтя. До этого в стране использовались только импортные решения. Новый модуль совместим не только с бионическими кистями «Моторики», но и с протезами других производителей, включая зарубежные.

Устройство выпускается в двух версиях:

базовой — для повседневных нагрузок до 12 кг,

карбоновой — для активных пользователей с поддержкой 23 моделей бионических кистей.

Также компания презентовала цифровую платформу «Аттилан» для реабилитации после ампутации. Через сервис пользователи смогут подбирать протезы и кресла-коляски, отслеживать статус своих заказов, общаться с производителями и проходить обучение с помощью видеоуроков и методических материалов. Платформа объединяет каталог средств реабилитации и инструменты сопровождения пользователей после получения протеза.