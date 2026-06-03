Сеченовский Университет и «Моторика» показали новый имплант — он восстановит зрение при дисфункции сетчатки

Сеченовский Университет и «Моторика» показали новый имплант — он восстановит зрение при дисфункции сетчаткиУстройство размещается под сетчаткой глаза и работает без проводов
Сеченовский Университет и группа компаний «Моторика» впервые представили на ПМЭФ-2026 экспериментальный имплантат для восстановления зрения у пациентов с дисфункцией сетчатки. В перспективе устройство может помочь людям с тяжёлыми нарушениями зрения: она стимулирует сохранившиеся нервные клетки глаза, которые передают информацию о картинке в мозг. Разработка не имеет прямых аналогов, утверждают участники проекта.
Главная особенность импланта — он абсолютно беспроводной
Имплантат размещается под сетчаткой глаза и работает без проводов. Система активируется с помощью внешнего светового сигнала: специальные очки передают импульсы, которые устройство преобразует в электрические сигналы для стимуляции нервных клеток сетчатки.
В Сеченовском Университете отмечают, что в отличие от зарубежных аналогов новый имплантат полностью беспроводной. Устройство использует сверхтонкие электроды, что должно повысить точность и физиологичность стимуляции.
В ближайшие три года Сеченовский Университет и «Моторика» планируют провести лабораторные испытания импланта и апробировать разработку на животных, включая приматов.
На ПМЭФ Сеченовский университет также представил экзоскелеты и робоперчатки
Помимо имплантата для восстановления зрения, на стенде Сеченовского Университета на ПМЭФ также представили:
- электроды для интерфейсов «мозг — компьютер» — систем, которые считывают активность мозга, анализируют её и преобразуют в команды для управления внешними устройствами,
- роботизированную перчатку для реабилитации кисти,
- экзоскелеты для расширения физических возможностей тела, защиты от перегрузок и восстановления утраченных функций,
- тканеинженерный биореактор — аппарат, который создает подходящую среду для выращивания клеток,
- линейку российских аппаратов ИВЛ,
- анестезиологические комплексы.
Контекст
Ранее Моторика представила первый российский модуль локтя для людей с ампутацией руки выше локтя. До этого в стране использовались только импортные решения. Новый модуль совместим не только с бионическими кистями «Моторики», но и с протезами других производителей, включая зарубежные.
Устройство выпускается в двух версиях:
- базовой — для повседневных нагрузок до 12 кг,
- карбоновой — для активных пользователей с поддержкой 23 моделей бионических кистей.
Также компания презентовала цифровую платформу «Аттилан» для реабилитации после ампутации. Через сервис пользователи смогут подбирать протезы и кресла-коляски, отслеживать статус своих заказов, общаться с производителями и проходить обучение с помощью видеоуроков и методических материалов. Платформа объединяет каталог средств реабилитации и инструменты сопровождения пользователей после получения протеза.