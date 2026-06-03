Малый бизнес в России получил 2,5 балла из 5 по шкале цифровизации — сильнее всего отстаёт сельское хозяйство

Уровень цифровой зрелости малого и среднего бизнеса в России составляет 2,52 балла из 5 возможных, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Корпорации МСП и «Ростелекома», подготовленное к ПМЭФ. Самый высокий уровень цифровизации аналитики зафиксировали в сферах информации и связи, административной деятельности и образования — около 3 баллов. Наиболее низкие показатели оказались у обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также сфер культуры, спорта и развлечений — менее 2 баллов.

Только пятая часть компаний регулярно обновляет свое оборудование

Техническая база малого и среднего бизнеса в России нуждается в серьёзной модернизации, сообщают «Ведомости». Только 22% участников опроса заявили, что используют современное оборудование или регулярно обновляют его.

Уровень киберзащиты в секторе МСП также остаётся низким: около 47% предпринимателей ограничиваются установкой антивирусов и созданием резервных копий данных.

Что касается программного обеспечения, как сообщается в исследовании, рынок распределён следующим образом:

35% компаний предпочитают использовать иностранный софт;

34% руководителей затрудняются ответить, в какой стране разработано их ПО;

31% бизнеса полностью перешел на российские программные продукты.

Высокая стоимость ПО остается главным препятствием для развития

Основной причиной медленной цифровизации считается дороговизна доступных технологий. Как пояснил эксперт из Корпорации МСП, малому бизнесу сложно позволить себе текущие рыночные предложения.

Решить проблему поможет объединение усилий государства и крупных технологических компаний для создания доступных «пакетных» продуктов, ориентированных на потребности малого бизнеса, считают эксперты из Корпорации МСП.

Контекст

Ранее стало известно, что первом квартале 2026 года спрос бизнеса на банковские кредиты вырос более чем втрое год к году. Доля кредитов в онлайн-заявках на финансирование впервые обогнала займы МФО и других организаций — 53% против 35%.

Одновременно средняя сумма запрашиваемого кредита упала до минимума за весь период наблюдений — 1,59 млн рублей, а сроки кредитования выросли более чем в два раза.