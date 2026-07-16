VK продаст RuStore генеральному директору компании-разработчика — смена владельца не повлияет на развитие сервиса

VK продаст 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву, сообщили Russian Business в пресс-службе сервиса. В VK заявили, что смена владельца не повлияет на развитие платформы. Команда продолжит выпускать новые функции и обновления.

Сделка не изменит планы по развитию платформы

Покупателем RuStore станет Дмитрий Панкрушев — он возглавляет компанию-разработчика отечественного магазина приложений.

«Команда RuStore продолжит активно внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений», — заявили в пресс-службе VK.

RuStore запустили четыре года назад

RuStore был создан VK при поддержке Минцифры России в мае 2022 года. Платформа представляет собой российский магазин приложений для Android-устройств. В нём в том числе можно скачать банковские приложения и государственные сервисы, недоступные в Google Play.

В том же году RuStore включили в перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и другие устройства, которые продаются в России.

Контекст

В июне 2025 года Apple удалила из App Store национальный мессенджер MAX, а затем — приложения VK. Из магазина пропали такие сервисы, как «VK Музыка», «Дзен», «Одноклассники» и другие. Компания сочла действия американской корпорации «неприемлемыми».

В поддержку VK выступило Минцифры — ведомство обратилось в ФАС с просьбой оперативно рассмотреть ситуацию.