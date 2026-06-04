«У него всё будет хорошо»: в Минцифры прокомментировали удаление мессенджера Max из App Store

Apple удалила мессенджер Max из App Store, тем самым ограничив доступ к сервису более чем для 20 млн пользователей устройств на iOS, заявил на ПМЭФ–2026 глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, ежедневная аудитория Max уже превысила 60 млн человек, а владельцы iPhone и iPad составляют около четверти пользователей сервиса.

Более 20 млн пользователей iOS остались без доступа к приложению

Как сообщил Максут Шадаев на ПМЭФ–2026, ежедневная аудитория Max превышает 60 млн человек. При этом около 25–30% пользователей сервиса используют устройства на платформе iOS.

По словам министра, удаление приложения из App Store ограничило доступ к национальному мессенджеру более чем для 20 млн владельцев iPhone и iPad. Он также отметил, что Минцифры не получило от Apple никаких объяснений причин удаления приложения.

Минцифры пообещало решить проблему

Как сообщают РИА Новости, на ПМЭФ–2026 Максут Шадаев заявил журналистам, что Минцифры намерено заняться вопросом возвращения приложения. Министр подчеркнул, что ситуация будет урегулирована.

«У него всё будет хорошо, я уверен», — приводят РИА Новости комментарий Максута Шадаева о дальнейше судьбе платформы.

VK запросила разъяснения у Apple

Исчезновение Max из App Store 3 июня подтвердила пресс-служба VK. При этом пользователи, которые установили сервис ранее, могут продолжать пользоваться им в обычном режиме.

В компании сообщили, что уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления приложения и работают над решением проблемы. Также пользователям напомнили, что приложение по-прежнему доступно для скачивания через RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте сервиса.

Пользователи iPhone лишились push-уведомлений

4 июня команда Max предупредила пользователей о последствиях удаления приложения из App Store. После исключения мессенджера из магазина владельцы iPhone и iPad перестали получать push-уведомления о новых сообщениях и звонках.

При этом отправка и получение сообщений внутри приложения продолжают работать. В компании рекомендовали пользователям периодически самостоятельно открывать Max, чтобы не пропустить новые сообщения.