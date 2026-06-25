Минцифры обратилось в ФАС после удаления VK из App Store — ведомство указало на нарушение Apple российских законов

Минцифры России обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оперативно рассмотреть ситуацию с удалением приложений VK из App Store. Ведомство заявило, что не получило от Apple аргументированных объяснений, а проведённая юридическая оценка не выявила оснований для блокировки сервисов. Ранее из российского App Store исчезли VK Музыка, VK Мессенджер, VK Видео, «Одноклассники», «Дзен» и Почта Mail.ru.

Минцифры не нашло оснований для блокировки российских сервисов

В ведомстве сообщили, что Apple не предоставила аргументированной позиции о наличии санкционных требований, которые могли бы стать причиной удаления приложений VK.

При этом, по данным ведомства, полученные заключения, в том числе от американских юридических компаний, подтверждают отсутствие оснований для блокировки приложений VK.

Ведомство указало на несоблюдение российских законов

Минцифры считает, что Apple игнорирует социально значимые функции удалённых приложений, которые используются для общения пользователей и информирования граждан, в том числе о рисках чрезвычайных ситуаций.

В Минцифры также заявили, что Apple не соблюдает ряд требований российского законодательства:

предоставление пользователям возможность выбрать поисковую систему по умолчанию;

предустановка российского магазина приложений на устройства Apple.

VK также назвала удаление приложений необоснованным

Ранее Apple удалила из российского App Store приложения VK Музыка, VK Мессенджер, VK Видео, «Одноклассники», «Дзен» и Почту Mail.ru.

В VK сообщили, что компания не находится под санкциями и ранее направила Apple юридические заключения, подтверждающие отсутствие оснований для блокировки. В пресс-службе VK заявили Russian Business, что считают действия Apple «ничем не мотивированными и неприемлемыми».

Уже установленные приложения продолжат работать

В VK сообщили, что сервисы, уже установленные на устройствах Apple, продолжат работать в обычном режиме. При этом пользователи iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях.

В компании напомнили, что всеми сервисами можно пользоваться через веб-версии. Владельцам Android по-прежнему доступны приложения в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах сервисов.

В начале июня Apple удалила мессенджер Max

В начале июня Apple удалила из App Store мессенджер Max, разработанный VK. Компания направила запрос с просьбой разъяснить причины такого решения.

После удаления пользователи iPhone и iPad перестали получать push-уведомления о сообщениях и звонках, хотя сам сервис продолжил работать. Владельцам устройств Apple рекомендовали периодически открывать приложение вручную, чтобы не пропустить новые сообщения.