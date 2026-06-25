Сразу несколько приложений VK удалили из App Store — в российской компании назвали действия Apple «неприемлемыми»

Apple удалила из российского App Store сразу несколько приложений VK. На данный момент известно, что среди них — VK Музыка, VK Мессенджер, VK Видео, «Одноклассники», «Дзен» и Почта Mail.ru. В VK заявили, что компания не находится под санкциями и заранее передала Apple юридические заключения, подтверждающие этот статус. Уже установленные приложения продолжат работать, однако владельцы iPhone не будут получать push-уведомления.

VK заявила об отсутствии оснований для удаления приложений

В VK сообщили, что Apple без предварительного уведомления удалила приложения компании из App Store. Теперь пользователи устройств на платформе iOS не могут скачать сервисы или установить их обновления.

«Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — заявили Russian Business в пресс-службе VK.

VK не находится под санкциями и никогда не входила в санкционные списки, подчеркнули в компании. Ранее VK направила Apple необходимые юридические заключения.

«Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов», — указали Russian Business в пресс-службе VK.

Уже установленные приложения продолжат работать

Компания сообщила, что сервисы, которые уже установлены на устройствах Apple, продолжат работать в обычном режиме. При этом пользователи iPhone и iPad не смогут получать push-уведомления.

«Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях», — заявили Russian Business в пресс-службе VK.

В VK также напомнили, что всеми сервисами можно пользоваться через веб-версии.

Владельцам Android по-прежнему доступны полноценные версии приложений в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах сервисов.

В начале июня App Store удалил мессенджер Max

В начале июня Apple удалила из своего магазина приложений мессенджер Max, разработчиком которого является VK. Российская компания направила Apple запрос с просьбой объяснить причины такого решения.

Компания также предупредила, что пользователи iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления о сообщениях и звонках, хотя сам мессенджер продолжит работать. Владельцам устройств Apple рекомендовали периодически открывать приложение вручную, чтобы не пропустить новые сообщения.

Минцифры не получило объяснений от Apple

На ПМЭФ–2026 министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что после удаления приложения более 20 млн владельцев iPhone и iPad лишились доступа к национальному мессенджеру.

Министр также заявил, что Apple не предоставила Минцифры объяснений причин удаления приложения. По информации РИА Новости, ведомство намерено добиваться решения этой проблемы. Комментируя дальнейшую судьбу платформы, Максут Шадаев выразил уверенность, что «у него всё будет хорошо».