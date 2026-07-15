Apple грозит антимонопольное дело и штраф до 4 млрд ₽ в России — однако блокировки iPhone эксперты не ожидают

Уже после 15 июля Apple может стать фигурантом антимонопольного дела в России, сообщают «Известия». К этой дате истекает двухнедельный срок, который ФАС отвела компании на выполнение своих требований, включая обеспечение равных условий для российских поисковиков и предустановку мессенджера MAX. Эксперты считают, что владельцам iPhone не стоит опасаться немедленной блокировки сервисов.

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Apple грозит штраф до 4 млрд рублей

Журналист и автор шоу «АйТолк» Илья Гогуа в беседе с «Известиями» отметил, что 1 июля Федеральная антимонопольная служба обязала Apple в течение двух недель «устранить дискриминацию» для российских поисковых систем и выполнить требования о предустановке отечественного ПО на iPhone — включая мессенджер MAX и российский магазин приложений.

Если Apple не исполнит предписание, следующим шагом может стать возбуждение антимонопольного дела и назначение оборотного штрафа в размере до 4 млрд рублей.

По мнению журналиста, вероятность выполнения требований ФАС невелика. По словам эксперта, российский рынок обеспечивает Apple лишь около 3–4% глобальных продаж, а сама корпорация уже не раз показывала, что готова годами отстаивать свою позицию в спорах с регуляторами.

Эксперты не ожидают отключения сервисов Apple в России

Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин в беседе с «Известиями» отметил, что возбуждение антимонопольного дела само по себе не означает блокировку сервисов Apple в России. По его мнению, это лишь создаст юридическую основу для дальнейшего взаимодействия регулятора с компанией.

Генеральный директор АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов считает, что владельцам iPhone пока не стоит опасаться серьёзных последствий. По его мнению, пока речь может идти лишь о дополнительных ограничениях в работе отдельных сервисов.

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Пользователи Apple всё чаще обращаются к посредникам

Директор проектов АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков рассказал «Известиям», что за последние месяцы значительно вырос спрос на посреднические услуги, связанные с доступом к сервисам Apple, включая оплату подписок и цифровых покупок. По словам эксперта, объём рынка оценивается в 5 млрд рублей в год.

Одновременно с этим увеличилось и количество мошеннических схем, связанных с учётными записями Apple.

В России выросло число фейковых сайтов Apple — злоумышленники «продают» подарочные карты для пополнения Apple ID Также мошенники предлагают пользователям удалённо пополнить Apple ID, получают доступ к смартфонам и требуют выкуп — от 10 до 60 тыс. рублей Читайте также

Опрошенные «Известиями» специалистов сходятся во мнении, что сценарий полной блокировки Apple в России остаётся маловероятным, поскольку он затронул бы миллионы владельцев устройств и сильнее затронул бы пользователей, чем саму компанию.