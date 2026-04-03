Как пополнить Apple ID в России после 1 апреля 2026 года

1 апреля 2026 года отечественные операторы «большой четвёрки» по просьбе Минцифры отключили возможность пополнения баланса Apple ID с мобильного счёта. А это был весьма распространённый способ оплаты сервисов Apple в России. Эксперты рассказали Russian Business, какие ещё остались варианты у тех, кто не пополнил баланс Apple ID заранее.

Apple ID (сейчас Apple использует название Apple Account) — учётная запись Apple, которая даёт доступ к App Store, iCloud, Apple Music, iMessage, FaceTime, Apple Books, Apple Podcasts и другим сервисам экосистемы компании. Для использования платных сервисов Apple, покупок в App Store и встроенных платежей в приложениях нужен положительный баланс Apple ID или привязка к действующему способу оплаты.

До начала марта 2022 года пользователи из России могли оплачивать покупки в экосистеме Apple с привязанной банковской карты. Но после введения санкций, сбоев в международной платёжной инфраструктуре и ограничений со стороны Apple этот способ стал недоступен. С 24 марта 2022 года Apple прекратила поддержку новых карт «Мир» в Apple Pay, а ранее добавленные карты перестали работать в течение нескольких дней. С 6 мая 2022 года также стало невозможно пополнять баланс App Store и iTunes через «QIWI Кошелёк».

По оценкам аналитиков МТС, компания Apple сохранила лидерство на российском рынке смартфонов в 2025 году: в денежном выражении, производитель удерживает долю в 28%. Однако по количеству единиц смартфонов доля Apple составила 8%.

Что изменилось с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года в России перестала работать оплата сервисов Apple со счёта мобильного телефона. Это был последний массово доступный способ оплаты: абоненты МТС и «Билайна» могли пополнять баланс напрямую, а пользователи «МегаФона» и T2 — через партнёрские сервисы.

1 апреля 2026 года Apple сообщила, что в России больше не доступна обработка платежей в App Store и других Apple Media Services. Новые покупки и продления подписок возможны только при наличии средств на балансе Apple Account. При этом после окончания подписки iCloud+ пользователи сохранят доступ к своим данным, а также смогут управлять хранилищем и скачивать фото и видео из iCloud.

2 апреля компания Apple сделала послабление для российских пользователей. Теперь сменить регион аккаунта можно без добавления платёжного метода и даже с активными подписками. Однако смена невозможна, если на балансе есть деньги — их нужно предварительно потратить или отправить в техподдержку запрос об обнулении счёта. К тому же способ удобен для скачивания приложений, но не решает вопрос пополнения баланса.

Способы пополнения Apple ID в России в апреле 2026 года

Эксперты из областей IT и телекоммуникации и авторы телеграм-канала TechTalk с аудиторией более 27 тыс. подписчиков рассказали Russian Business, что на текущий момент у пользователей Apple из России остаётся несколько рабочих вариантов:

Подарочные карты Apple ID . По мнению экспертов, сейчас это один из самых доступных, понятных и относительно безопасных способов, так как он предусмотрен самой экосистемой Apple. Но из-за роста цен и спроса на карты способ может стать менее доступным. Подарочные карты можно приобрести двумя способами: Через знакомых пользователей из того же региона, что выбран в аккаунте. Карта отправляется через App Store, и средства зачисляются на баланс получателя.

пользователей из того же региона, что выбран в аккаунте. Карта отправляется через App Store, и средства зачисляются на баланс получателя. Через крупные маркетплейсы.

Привязка иностранной банковской карты . Пользователю потребуется сменить регион аккаунта на страну, где была выпущена карта, а перед сменой региона — отменить подписки и обнулить баланс. По мнению экспертов, иногда проще создать отдельный зарубежный аккаунт Apple ID. Виртуальные карты иностранных банков , которые можно оформить через онлайн-сервисы. Также потребуется сменить регион аккаунта и указать биллинговый адрес той же страны. Менее надёжный способ, по мнению экспертов, из-за риска, что такие карты перестанут работать или будут ограничены. Открытие карты в другой стране , например в Беларуси или Казахстане. Эксперты считают этот способ более стабильным вариантом по сравнению с виртуальными картами, при условии легального оформления. Могут быть доступны переводы с российских карт. Главное неудобство — для оформления карты придётся лично приехать в страну.

Безопасность покупки подарочных карт Apple

В пресс-службе Wildberries рассказали Russian Business, что за первые два дня после введения запрета продажи подарочных карт Apple на маркетплейсе резко выросли — на 280% по сравнению с аналогичным периодом на предыдущей неделе (23–24 марта 2026 года). Однако абсолютные продажи в пресс-службе назвали невеликими: речь идёт пока о нескольких сотнях проданных карт.

Старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6 Мария Синицына считает, что покупка подарочных карт у малознакомых поставщиков может обернуться потерей денег, компрометацией данных банковской карты, хищением средств с банковского счёта, блокировкой iPhone и даже кражей учётной записи Apple ID.

«Подарочные карты сами по себе безопасны. Однако на фоне ограниченного или повышенного спроса на такие карты, как это произошло после введения в России ограничений на прямое пополнение баланса Apple ID с мобильного телефона, мошенники буквально на следующий день начали использовать это обстоятельство как повод для новых сценариев обмана», — добавляет Мария Синицына.

Эксперт считает, что ограничения на пополнение Apple ID сделали рынок посредников ещё более удобной средой для мошенников. Поддельные сервисы с обещанием быстро зачислить деньги появились заранее. Ещё в январе 2026 года злоумышленники запускали фейковые витрины цифровых товаров, где предлагали оплату подписок Apple и подарочные карты с завышенной ценой: карты номиналом в 1000 рублей продавали за 1199 рублей. К концу марта схема стала агрессивнее: наценка в ряде магазинов снизилась примерно до 10%, чтобы предложение выглядело более правдоподобным и привлекало пользователей, которые ищут способ сэкономить на пополнении баланса.

Сами схемы, по мнению Марии Синицыной, тоже стали разнообразнее. Часть мошенников создаёт сайты-однодневки и предлагает перевести деньги по реквизитам якобы за подарочную карту или пополнение счёта, другая собирает данные банковских карт через фишинговые формы. Похожие объявления появляются на популярных сайтах с объявлениями, маскируясь под обычную посредническую услугу.

Рекомендации специалистов, как не попасться на уловки мошенников

Старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании-разработчика F6 Мария Синицына рекомендует:

совершать покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов;

проверять отзывы о покупках на выбранном сайте или у продавца ещё до введения запрета, так как отзывы могут быть накручены;

не вводить конфиденциальные данные, включая реквизиты банковских карт, на сомнительных сайтах;

не передавать данные своего аккаунта и не входить в чужой аккаунт iCloud со своего устройства.

Риски для пользователей, которые заранее пополнили баланс на крупную сумму

После новостей об ограничении мобильных платежей пользователи начали заранее пополнять баланс Apple ID на несколько месяцев вперёд на максимально возможную сумму — 9000 рублей. Такой лимит на разовое пополнение установили операторы. Эксперты из областей IT и телекоммуникации и авторы телеграм-канала TechTalk с аудиторией более 27 тыс. подписчиков рассказали, какие риски грозят владельцам таких аккаунтов:

невозможность смены региона , пока на балансе есть средства;

, пока на балансе есть средства; деньги можно потратить только внутри экосистемы Apple , вывести их не получится;

, вывести их не получится; если правила снова изменятся, пользоваться средствами может стать менее удобно ;

; при возникновении проблем с аккаунтом для доступа к средствам может потребоваться обращение в поддержку.