Nissan снимет с производства 11 моделей — первыми с конвейера уйдут Teana и X-Trail

Nissan снимет с производства 11 моделей на большинстве рынков, сообщает издание Carscoops. Первыми под сокращение попадут гибридный Nissan X-Trail и седан Teana. Компания решила отказаться от автомобилей с падающим спросоми перераспределить инвестиции в перспективные направления.

Nissan сократит модельный ряд примерно на 20%

Главный директор по продуктам и планированию североамериканского подразделения Nissan Понц Пандикутира сообщил, что в первую очередь компания прекратит производство седана Altima и гибрида Rogue — на ряде рынков эти модели также называются Teana и X-Trail.

Изменения станут частью плана по сокращению модельной линейки примерно на 20%.

По словам топ-менеджера, Altima/Teana оставалась одной из ключевых моделей Nissan в течение 34 лет. Теперь спрос на седаны компания рассчитывает сохранить за счёт нового поколения Sentra.

Продажи Nissan Teana продолжают снижаться

По данным Carscoops, в 2019 году продажи Nissan Altima/Teana в США превышали 200 тыс. автомобилей в год. В 2025 году показатель снизился до 92,8 тыс., а за первое полугодие 2026-го дилеры реализовали лишь 42,3 тыс. машин — почти на 32% меньше год к году.

При этом продажи Sentra остаются заметно выше: только в США за первые шесть месяцев 2026-го продано 75,5 тыс. автомобилей этой модели.

На смену X-Trail придёт новый гибрид

Как отмечает Carscoops, гибрид Rogue/X-Trail изначально рассматривался как временный проект для оценки интереса покупателей. В итоге Nissan решила отказаться от модели.

Её преемником станет Rogue e-Power — автомобиль дебютирует в США как модель 2027 года.

Контекст

Пересматривать модельные линейки начали и другие автопроизводители. В 2026 году компания Volkswagen также ускорила реструктуризацию бизнеса после падения операционной прибыли более чем вдвое — с €19,1 млрд до €8,9 млрд. Компания снижает расходы, пересматривает модельный ряд и делает упор на китайский рынок.

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Ещё одним примером пересмотра стратегии стала Jaguar Land Rover. В июле автопроизводитель прекратил выпуск автомобилей в Китае после 14 лет работы в стране.