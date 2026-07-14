Jaguar Land Rover прекратила производство автомобилей в Китае — компания завершила 14-летний эксперимент

Jaguar Land Rover завершила программу производства автомобилей в Китае спустя 14 лет после её запуска, сообщает CarNewsChina. В июле 2026 года местные дилеры перестали закупать автомобили китайской сборки, а последние экземпляры распродали с крупными скидками. Теперь компания сосредоточится на продаже импортных моделей, а завод в КНР перепрофилируют под выпуск электромобилей бренда Freelander.

Продажи автомобилей Jaguar Land Rover в Китае сократились в пять раз

За последние годы позиции Jaguar Land Rover на китайском рынке заметно ослабли. Если в 2017 году продажи достигали 146,4 тыс. автомобилей, то к 2025 году они сократились примерно до 26 тыс. машин.

Издание CarNewsChina связывает падение продаж с запоздалым обновлением модельного ряда, медленным переходом к электромобилям, постоянными скидками для стимулирования спроса и конкуренцией с местными производителями вроде Aito, Nio, Li Auto и Zeekr, которые быстрее развивали электрокары и цифровые технологии.

В итоге за последние 10 лет дилеры в среднем теряли около 30 тыс. юаней (порядка 344 тыс. рублей) на каждом локально произведённом автомобиле Jaguar Land Rover.

Последним реализованным автомобилем китайской сборки стал Range Rover Evoque L: в начале июля его продали в одном из дилерских центров Пекина менее чем за 180 тыс. юаней (около 2 млн рублей). Для сравнения, стартовая цена модели на китайском рынке составляла 429,8 тыс. юаней (около 5 млн рублей).

Компания делает ставку на импортные модели

По мнению отраслевых экспертов, теперь Jaguar Land Rover сосредоточится на продаже импортных Range Rover, Defender и Discovery в Китае. Они также считают, что дилерская сеть в КНР может сократиться — с менее чем 90 до 40–50 центров.

При этом завод в Чаншу не прекратит работу. В рамках соглашения Chery и Jaguar Land Rover предприятие переориентируют на выпуск электромобилей бренда Freelander.