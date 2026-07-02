Volkswagen может продать бренды Lamborghini и Ducati — вырученные средства направят на реструктуризацию бизнеса

Volkswagen рассматривает возможность продажи брендов Lamborghini и Ducati, сообщает Carscoops. По данным издания, руководство концерна планирует на вырученные со сделки средства заняться разработкой новых автомобилей и провести реструктуризацию компании. Официально в Volkswagen информацию о продаже премиальных брендов не комментируют.

Интерес к Lamborghini и Ducati будет очень высоким, если их выставят на продажу

Как пишет Carscoops, руководство Volkswagen обсуждает вопрос о возможной продаже Lamborghini и Ducati несмотря на то, что оба бренда считаются прибыльными активами концерна. Поэтому вероятность продажи Lamborghini и Ducati остаётся невысокой, считают аналитики издания.

Однако в случае выхода компаний на рынок интерес со стороны потенциальных покупателей может оказаться очень высоким.

Обсуждение началось после продажи дочерней компании-производителя судовых двигателей

Как сообщает Financial Times, обсуждения о продаже премиальных автомарок среди руководства Volkswagen начались после продажи контрольного пакета акций компании Everllence, выпускающей судовые двигатели. Полученные средства могут быстро уйти на финансирование программы реструктуризации и инвестиции в будущие модели концерна.

Сам факт обсуждения подобных вариантов свидетельствует о финансовых проблемах, с которым в настоящее время сталкивается крупнейший европейский автопроизводитель, считают эксперты Financial Times.

Ранее Volkswagen планировал сократить 100 тыс. работников по всему миру

Ранее издание Manager Magazin сообщало, что Volkswagen также рассматривает возможность сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру — вдвое больше ранее объявленного плана по сокращению 50 тыс. сотрудников к 2030 году.

Кроме того, концерн намерен уменьшить расходы примерно на 12,5 млрд евро, сократить инвестиции на 15% в ближайшие пять лет и снизить модельный ряд с 150 до менее чем 100 автомобилей.

До 2030 года Volkswagen планирует инвестировать в ИИ €1 млрд

Ранее стало известно, что автопроизводитель Volkswagen инвестирует до €1 млрд в развитие технологий искусственного интеллекта к 2030 году. Компания планирует внедрить ИИ на всех этапах создания автомобилей — от проектирования до производства — и рассчитывает за счёт этого сократить расходы на €4 млрд к 2035 году, а также ускорить вывод новых моделей на рынок.

До €1 млрд в ИИ — к 2030 году: Volkswagen инвестирует в технологии, но урезает расходы в Германии Разработка автомобилей с ИИ: Volkswagen вложит до €1 млрд Читайте также

В концерне считают, что ИИ поможет повысить конкурентоспособность на фоне растущего давления со стороны китайских автопроизводителей. В частности, Volkswagen намерен использовать цифровые двойники автомобилей для виртуального тестирования конструкций, прогнозную аналитику для предотвращения сбоев на производстве и развивать собственную ИТ-инфраструктуру.