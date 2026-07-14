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Volkswagen готовит новый электрокар с китайской Xpeng — модель ID. Unyx 09 разгоняется до 200 км/ч

Мощность автомобиля составит почти 500 л.с.
14 июля 2026, 12:00
Время прочтения 2 минуты
Электроседан Volkswagen ID. Unyx 09
Автомобили
Бизнес
Автор:
Никита Черников

Министерство промышленности Китая опубликовало характеристики нового фастбэк-седана Volkswagen ID. Unyx 09, сообщает издание CarNewsChina. Это уже вторая модель, разработанная в рамках сотрудничества Volkswagen и Xpeng. Электромобиль будет предназначен для китайского рынка.

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Электроседан выйдет в двух версиях

Volkswagen ID. Unyx 09 будет доступен в двух версиях — с задним и полным приводом:

  • базовая версия оснащена одним электромотором мощностью 230 кВт (308 л.с.);
  • полноприводная двухмоторная модификация выдаёт 370 кВт (496 л.с.).

Максимальная скорость в топовой комплектации — 200 км/ч.

Новинка продолжит линейку ID. Unyx в Китае

Автомобиль представляет собой пятиметровый фастбэк и позиционируется как просторный электрокар премиум-сегмента. Среди особенностей модели — матричная оптика с функцией проекции изображения на дорогу, панорамная крыша и интерактивная подсветка.

Новинка предназначена для китайского рынка и станет второй моделью, созданной Volkswagen совместно с Xpeng, после ID. Unyx 08.

Прочие детали — комплектация, цена и дата старта продаж — пока не объявлены.

Контекст

В 2026 году Volkswagen ускорил перестройку бизнеса после падения операционной прибыли более чем вдвое — с €19,1 млрд до €8,9 млрд. Компания сокращает расходы и делает ставку на новые модели для Китая, где усиливается конкуренция с местными производителями.

Ранее СМИ сообщали, что компания рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati, а также сокращения 100 тыс. работников.

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Кроме того, появлялись сообщения о намерении компании закрыть несколько заводов. Позднее CEO Volkswagen Оливер Блюм заявил, что этого делать не будут — но бренд сократит модельный ряд почти вдвое.

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