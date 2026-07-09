Оливер Блюме. Немецкий инженер, который должен снова сделать Volkswagen великим

Оливер Блюме сделал карьеру не на визионерских манифестах, а на понимании, где у большой системы хрипит механизм. Он прошёл заводы Audi, массовую школу SEAT, десять лет во главе Porsche и в итоге получил Volkswagen Group — вместе с кризисом старой бизнес-модели. Теперь от него ждут почти супергеройского трюка: вернуть Volkswagen величие в мире, где китайский автопром уже играет быстрее, дешевле и злее.

Не лезь в управление, пока не понял процесс

Оливер Блюме родился 6 июня 1968 года в Брауншвейге — автомобильном регионе рядом с Вольфсбургом, где находится штаб-квартира Volkswagen Group.

Рос в обычной семье: отец работал в супермаркете, мать — в банке. Позже Блюме будет объяснять этим своё отношение к людям: должность не делает человека важнее остальных. Отсюда — установка: уважать человека, а не его строчку в корпоративной иерархии.

«Я уважаю каждого и знаю, что у всех могу чему-то научиться».

Блюме не заехал в автопром на лифте до директорского этажа. Сначала была заводская мясорубка — цеха, процессы и реальность, в которой любая красивая стратегия быстро получает по капоту.

После школы он пошёл учиться на инженера-машиностроителя в Технический университет Брауншвейга, а потом — в Audi на программу подготовки молодых специалистов. Ее участников гоняли по разным участкам бизнеса, чтобы будущие управленцы понимали, где на самом деле рождается автомобиль: не в рекламном ролике, не на презентации CEO, а в производственном процессе, где одна ошибка превращается в задержку, лишние расходы и нервный тик у всей цепочки.Так у Блюме сформировался стиль, который потом станет его главным капиталом: меньше веры в красивые лозунги, больше внимания к тому, как работает система.

Стал сильным в одной игре — меняй поле

После программы подготовки молодых специалистов Блюме остался в Audi — он занимался планированием кузовного и окрасочного производства: считал мощности, оборудование, маршруты, узкие места и всё то, из-за чего завод либо выпускает машины вовремя, либо начинает хрипеть на каждом этапе. А через несколько лет возглавил кузовное производство Audi A3. Для молодого инженера довольно быстрый рост.

Параллельно Блюме продолжал учиться и получил докторскую степень по автомобильной инженерии в Университете Тунцзи в Шанхае. Тогда Китай для немецкого автопрома ещё выглядел перспективным рынком, а не ночным кошмаром.

Следующей школой для Блюме стал SEAT — массовый испанский бренд в составе Volkswagen Group. После Audi это была уже другая игра. У дорогой машины больше пространства для манёвра, у массовой — каждый сбой сразу бьёт по цене, срокам и прибыли. Команда под управлением Блюме как раз и должна была ловить проблемы ещё до конвейера: проверять первые сборки, считать мощности и настраивать производство так, чтобы машина выходила стабильно, быстро и без лишних затрат.

Через несколько лет масштаб снова вырос: Volkswagen Group перевела Блюме из SEAT в марку Volkswagen. После Барселоны он переехал в Вольфсбург — почти домой, в часе езды от родного Брауншвейга. Теперь он отвечал уже не за подготовку отдельных серий, а за производственное планирование всей марки.

В Porsche Блюме достиг пика своей карьеры в производстве. Он вошёл в правление Porsche AG и стал отвечать за выпуск автомобилей и логистику — участок, где ошибка стоит уже не просто денег, а репутации. Для Блюме Porsche стала проверкой на зрелость. Раньше он учился искать сбои в системе, теперь должен был сделать так, чтобы система выдерживала премиальный масштаб: рост спроса, запуск новых моделей, поставки деталей и клиентов, которые платят не только за скорость, но и за право придираться.

«В автомобильной индустрии не бывает случайностей. Успех требует планирования».

Получил два кресла — докажи, что не развалишься

К 2022 году Блюме уже был одним из самых сильных внутренних кандидатов на большую роль в Volkswagen Group. Он семь лет руководил Porsche, провёл бренд через запуск Taycan и готовил компанию к IPO. На фоне огромного концерна Porsche выглядела редким примером системы, которая не просто держится, а зарабатывает.

В это время в Volkswagen освобождалось главное кресло. Тогдашний CEO Volkswagen Group Герберт Дисс должен был быстро развернуть концерн к электромобилям и собственному софту, но результат оказался слабее ожиданий: разработка программного обеспечения срывала сроки, электропереход требовал всё больше денег, а жёсткий стиль управления Дисса обострял конфликты внутри концерна.

Наблюдательный совет выбрал Блюме не как нового революционера, а как более спокойного человека системы. Он уже доказал, что умеет менять бренд без истерики: сохранять прибыль, запускать новые технологии и не превращать трансформацию в корпоративный пожар. На момент назначения Блюме было 54 года. Он получил главный пост в Volkswagen Group, но не отпустил Porsche: остался CEO бренда, который как раз готовился к IPO.

Двойная роль быстро стала видна и в отчётности: в 2023 году его совокупное вознаграждение составило €9,71 млн, а годом позже выросло до €10,35 млн. Деньги здесь были не просто про статус. Концерн платил за человека, который должен был одновременно держать премиальный бренд, успокаивать инвесторов и разбирать огромную машину Volkswagen Group.

«Я рад возглавить и Porsche AG, и Volkswagen Group. Мой фокус — клиенты, бренды и продукты. Человеческий фактор для меня всегда на первом плане»

На момент назначения Блюме было 54 года. После повышения его годовой доход почти удвоился: с €5,4 млн до назначения до €10,35 млн в 2024 году. Но двойная роль была не только дорогой, но и рискованной.

Уже через месяц после назначения Блюме акции Porsche AG начали торговаться на Франкфуртской бирже. И он должен был убедить инвесторов, что не просто получил два громких титула, а действительно способен одновременно управлять всем Volkswagen Group и не отпускать Porsche в момент публичного экзамена.

Проведи систему через боль, чтобы вернуть ей силу

К 2025 году Блюме уже руководил не ростом, а болезненным снижением затрат. Германия, десятилетиями бывшая сердцем Volkswagen, стала для концерна самой дорогой частью тела: высокие зарплаты, сильные профсоюзы, трудовые гарантии и заводы, рассчитанные на выпуск, который рынок уже не переваривал. Блюме пришлось делать то, что для Volkswagen почти звучало как ересь: сокращать немецкую промышленную святыню.

Доход самого Блюме тоже просел: после €10,35 млн годом ранее его совокупное вознаграждение снизилось до €7,42 млн — минус почти €3 млн из-за слабых финансовых результатов Volkswagen и урезанных бонусов.

К 2025 году двойная роль Блюме стала слишком тяжёлой и для него, и для инвесторов. Volkswagen требовал полного внимания: сокращения, дорогая Германия, давление профсоюзов и падение прибыли уже нельзя было совмещать с ежедневным управлением Porsche. В октябре 2025 года Porsche объявила, что с 1 января 2026-го новым CEO станет Михаэль Ляйтерс, а Блюме после десяти лет во главе бренда сосредоточится только на Volkswagen Group.

«После десяти лет ответственности за Porsche AG я решил передать свои обязанности преемнику в интересах Volkswagen Group».

После ухода из Porsche Блюме остался один на один с главным вопросом своей карьеры: каким должен стать Volkswagen, чтобы выжить в новой автомобильной индустрии. В 2026 году Блюме должен провести его через кризис старой бизнес-модели: сократить лишнее, ускорить решения, пережить конфликт с профсоюзами и ответить Китаю не пресс-релизом, а работающей машиной. Это уже не история про карьерный рост. Это экзамен на то, сможет ли человек системы перезапустить саму систему.

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