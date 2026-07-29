Сбербанк опубликовал финансовые результаты за I полугодие: чистая прибыль компании выросла на 18% — до 1 трлн ₽

Сбербанк поделился финансовыми результатами за I полугодие 2026 года. Чистая прибыль банка с начала года выросла на 18,6% год к году — до 1 трлн рублей, следует из отчётности компании по МСФО. Совокупный кредитный портфель группы с начала года увеличился на 3,9%, до 52,6 трлн рублей. Президент банка Герман Греф связал рост показателей с положительной динамикой во всех кредитных продуктах и трансформацией Сбера в AI-Native компанию.

Чистая прибыль Сбера во II квартале выросла на 20,9% — до 511 млрд рублей

Рентабельность капитала в январе-июле составила 24,0%. Чистые процентные доходы*Чистые процентные доходы (ЧПД) — это разница между процентными доходами, которые банк получает от размещения своих процентных активов (например, кредитов и вложений в долговые ценные бумаги), и процентными расходами, которые он выплачивает по процентным обязательствам (депозитам клиентов, выпущенным долговым ценным бумагам). банка за указанный период выросли на 26,7%, до 1067 млрд рублей, чистые комиссионные доходы*Чистые комиссионные доходы — это финансовый показатель, который отражает реальную выручку, остающуюся в распоряжении финансовой организации после того, как из всей полученной комиссии вычтены все затраты на её обеспечение. — на 10,4%, до 215,3 млрд рублей.

Сбер также отчитался по результатам за II квартал. По итогам периода чистая прибыль Сбера достигла 511,2 млрд рублей — это на 20,9% больше, чем годом ранее.

Несмотря на рост показателей совокупного кредитного портфеля, его качество во II квартале 2026 г. «несколько ухудшилось», отмечается в отчётности. Доля обесцененных кредитов*Обесцененные кредиты — это кредиты, которые потеряли часть своей стоимости для кредитора из-за того, что заёмщик стал хуже выполнять свои обязательства. выросла на 0,7 п. п. до 5,5%. В банке объясняют это вызреванием рисков в корпоративном сегменте по выданным кредитам и снижением объёма списаний в розничном портфеле.

Сбербанк занял более половины рынка розничного кредитования

Корпоративное кредитование к концу I полугодия прибавило 2,9%, розничное — 5,6%. Средства частных клиентов выросли на 3,0%, до 34,5 трлн рублей. Благодаря этому доля Сбера на рынке розничного кредитования превысила 50%, а в привлечённых средствах достигла 45%.

Президент Сбербанка Герман Греф связал улучшение показателей с «положительной динамикой во всех продуктах».

Доля Сбера на рынке ипотеки достигла 57,9%

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К концу II квартала 2026 года спрос на ипотеку с господдержкой вырос на фоне ожидаемых изменений условий семейной ипотеки. Ипотечный портфель Сбера увеличился на 3,0% за квартал и на 6,7% с начала года, до 13,3 трлн рублей. Выдачи ипотечных кредитов составили 832 млрд руб за II квартал. Доля банка на рынке ипотеки выросла на 0,5 п. п., до 57,9%.

Как подчеркнул президент банка Герман Греф, снижение ставок в экономике повысило интерес клиентов к рыночным программам — их доля в выдачах выросла до 33%. Портфель потребкредитов Сбера вырос на 3,2% за квартал, до 3,6 трлн рублей, а портфель автокредитов — на 9,0% за квартал, до 0,8 трлн рублей.

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Сбер запустил две ИИ-платформы для бизнеса — GigaCowork и GigaNetwork

Параллельно с ростом традиционного бизнеса банк активно развивает цифровые продукты. Во II квартале Сбер открыл тестирование платформы ИИ-агентов GigaCowork, которая позволяет компаниям автоматизировать рутинные процессы без привлечения разработчиков. Кроме того, во II квартале банк вывел на рынок первую в России A2A-платформу (agent-to-agent) GigaNetwork для прямого взаимодействия ИИ-агентов разных компаний.

Помимо корпоративных продуктов, банк развивает и B2C-сервисы. По итогам II квартала, ежемесячная аудитория СберБанк Онлайн достигла 84,7 млн активных пользователей, ежедневная — 42,7 млн человек. Количество подписчиков СберПрайм составило 21,9 млн пользователей.

Контекст

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь–июнь выросла на 20,4% год к году, до 995,3 млрд рублей.

В конце июня акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды — 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. В общей сложности Сбербанк направит на выплату дивидендов 850,2 млрд рублей.

В день публикации отчётности акции Сбербанка на Мосбирже подорожали. Обыкновенные бумаги выросли на 1,1% до 275,46 рубля, привилегированные — также на 1,1% до 277,4 рубля.