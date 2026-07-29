Россияне стали чаще покупать игровые консоли: продажи приставок взлетели на 20% в преддверии релиза GTA 6

Россияне стали чаще покупать игровые консоли: продажи приставок взлетели на 20% в преддверии релиза GTA 6Наибольшую выручку по-прежнему получает Sony, рынок одновременно растёт за счёт дорогих игровых систем и бюджетных ретроконсолей
По данным «М.Видео», в первом полугодии 2026 года продажи игровых консолей в России увеличились на 20%. За шесть месяцев россияне приобрели 795 тыс. устройств общей стоимостью 14,35 млрд рублей — год назад было реализовано 655 тыс. консолей на 11,99 млрд рублей. Продажи подстегнули релиз новой части GTA и опасения покупателей из-за подорожания гаджетов.
Спрос подогрели рост цен на консоли и ожидание новой GTA
По итогам января—июня спрос на игровые приставки вырос на 21,4% в количественном выражении и на 19,7% — в денежном.
Одной из причин, почему приставки стали покупать чаще, стало подорожание комплектующих. В «М.Видео» рассказали, что производители уже начали пересматривать стоимость отдельных моделей, поэтому часть покупателей решила приобрести консоли до очередного повышения цен.
Дополнительный импульс рынку дал анонсированный релиз Grand Theft Auto VI: пользователи ждали новую часть игры 13 лет. Приключенческий экшен должен выйти на PlayStation 5 и Xbox.
Sony удерживает лидерство на рынке игровой электроники
Среди реализованных игровых приставок растет доля премиального сегмента. Продажи устройств стоимостью выше 48 тысяч рублей заняли 20,8% рынка. Самыми крупными игроками рынка по объёму выручки остаются:
- Sony: компания заработала 74,3% от суммы всех продаж. Наиболее востребованными стали игровые приставки PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro.
- Valve: самая популярная модель Steam Deck OLED.
- Nintendo: Nintendo Switch 2 остается востребованной у бренда.
- Microsoft: лидером по продажам является консоль Xbox Series X.
При этом самой желанной для покупателей категорией остаются приставки стоимостью 1,5–2 тысяч рублей — в основном это ретроконсоли.
Покупатели все чаще выбирают консоли с улучшенной графикой
В первой половине года 61,4% проданных игровых приставок поддерживали вывод изображения в формате 4K Ultra HD. К июню этот показатель увеличился до 68,6%, что стало максимальным значением за 2026 год.
4K Ultra HD — формат изображения с разрешением примерно 3840 × 2160 пикселей. Он даёт в четыре раза больше деталей, чем стандартный Full HD (1920 × 1080 пикселей).
Контекст
Grand Theft Auto — одна из самых успешных игровых франшиз в истории игровой индустрии. Серия, начавшаяся как проект небольшой шотландской студии, со временем превратилась в мировой хит, построенный на концепции открытого мира, свободы действий и нелинейного игрового процесса.
Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Это станет первой вышедшей частью серии с 2013 года. События игры развернутся в современном Вайс-Сити и вымышленном штате Леонида — аналогах Майами и Флориды. Главными героями станут Джейсон и Люсия, которая станет первой женской протагонисткой в истории основной серии GTA.