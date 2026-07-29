Россияне стали чаще покупать игровые консоли: продажи приставок взлетели на 20% в преддверии релиза GTA 6

По данным «М.Видео», в первом полугодии 2026 года продажи игровых консолей в России увеличились на 20%. За шесть месяцев россияне приобрели 795 тыс. устройств общей стоимостью 14,35 млрд рублей — год назад было реализовано 655 тыс. консолей на 11,99 млрд рублей. Продажи подстегнули релиз новой части GTA и опасения покупателей из-за подорожания гаджетов.

В России стартовал предзаказ на GTA 6: игроки рынка — о том, сколько будет стоить игра и как её купить Официальный релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года и только на двух платформах — PlayStation 5 и Xbox Series X|S Читайте также

Спрос подогрели рост цен на консоли и ожидание новой GTA

По итогам января—июня спрос на игровые приставки вырос на 21,4% в количественном выражении и на 19,7% — в денежном.

Одной из причин, почему приставки стали покупать чаще, стало подорожание комплектующих. В «М.Видео» рассказали, что производители уже начали пересматривать стоимость отдельных моделей, поэтому часть покупателей решила приобрести консоли до очередного повышения цен.

Дополнительный импульс рынку дал анонсированный релиз Grand Theft Auto VI: пользователи ждали новую часть игры 13 лет. Приключенческий экшен должен выйти на PlayStation 5 и Xbox.

Как техническая ошибка превратилась в бизнес на миллиарды: история GTA Одна из главных игровых серий современности родилась не в Кремниевой долине, а в небольшой студии из шотландского Данди Читайте также

Sony удерживает лидерство на рынке игровой электроники

Среди реализованных игровых приставок растет доля премиального сегмента. Продажи устройств стоимостью выше 48 тысяч рублей заняли 20,8% рынка. Самыми крупными игроками рынка по объёму выручки остаются:

Sony: компания заработала 74,3% от суммы всех продаж. Наиболее востребованными стали игровые приставки PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro.

Valve: самая популярная модель Steam Deck OLED.

Nintendo: Nintendo Switch 2 остается востребованной у бренда.

Microsoft: лидером по продажам является консоль Xbox Series X.

При этом самой желанной для покупателей категорией остаются приставки стоимостью 1,5–2 тысяч рублей — в основном это ретроконсоли.

Покупатели все чаще выбирают консоли с улучшенной графикой

В первой половине года 61,4% проданных игровых приставок поддерживали вывод изображения в формате 4K Ultra HD. К июню этот показатель увеличился до 68,6%, что стало максимальным значением за 2026 год.

Важно 4K Ultra HD — формат изображения с разрешением примерно 3840 × 2160 пикселей. Он даёт в четыре раза больше деталей, чем стандартный Full HD (1920 × 1080 пикселей).

Контекст

Grand Theft Auto — одна из самых успешных игровых франшиз в истории игровой индустрии. Серия, начавшаяся как проект небольшой шотландской студии, со временем превратилась в мировой хит, построенный на концепции открытого мира, свободы действий и нелинейного игрового процесса.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Это станет первой вышедшей частью серии с 2013 года. События игры развернутся в современном Вайс-Сити и вымышленном штате Леонида — аналогах Майами и Флориды. Главными героями станут Джейсон и Люсия, которая станет первой женской протагонисткой в истории основной серии GTA.