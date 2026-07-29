Xbox готовится представить сразу 25 игр: геймеры увидят Metro 2039 и новые части Call of Duty и Minecraft

Xbox представила программу международной игровой выставки Gamescom 2026, которая пройдёт с 26 по 30 августа в Кёльне. На мероприятии компания отметит 25-летие игрового бренда Microsoft и покажет 25 игр, включая Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day, Metro 2039 и Minecraft Dungeons II.

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На Gamescom дадут поиграть в демоверсии будущих новинок

Одной из главных премьер Gamescom 2026 станет шутер Call of Duty: Modern Warfare 4 — посетителям дадут поиграть в многопользовательский режим на консоли Xbox Series X.

Также на мероприятии представят демоверсии Minecraft Dungeons II, Stranger Than Heaven и обновлённой Halo: Campaign Evolved.

Кроме того, для игроков проведут публичную демонстрацию игрового процесса Metro 2039, Fable и Alien: Isolation 2 и Gears of War: E-Day. В общей сложности Xbox представит на Gamescom 25 игр.

Выставку посвятят 25-летию Xbox

Помимо игровых премьер Microsoft подготовит экспозицию к 25-летию Xbox, посвящённую ключевым консолям, играм и знаковым событиям в истории бренда.

Также на Gamescom пройдёт Xbox FanFest — серия мероприятий для поклонников платформы с игровыми активностями и возможностью пообщаться с разработчиками.

Основные события выставки Xbox будет транслировать на YouTube и Twitch. В эфир войдут интервью с разработчиками, новые трейлеры и демонстрации игрового процесса.

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Контекст

В начале июля глава Xbox Аша Шарма признала, что игровое подразделение столкнулось с серьёзными финансовыми трудностями: бизнес рос медленнее ожиданий, а маржинальность Xbox оказалась в 3–10 раз ниже, чем у конкурентов.

На этом фоне компания объявила о крупнейшей реструктуризации в своей истории: под сокращение попадут около 3200 сотрудников, а часть игровых студий перейдёт под новое управление.