Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил о наступлении эпохи технологической сингулярности — особой точки, когда развитие ИИ становятся настолько быстрым, что люди не успевают его контролировать и предсказывать последствия. Поводом послужил инцидент с ИИ-агентом, который самовольно получил доступ к серверам сторонней технологической компании Hugging Face ради решения тестовой задачи.

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В выпуске подкаста «Relentless» глава OpenAI рассказал, что на прошлой неделе компания проверяла возможности ИИ в сфере кибербезопасности. Для этого был запущен ИИ-агент, однако ему намеренно не прописали часть защитных ограничений, которые обычно контролируют его действия.

В рамках теста система должна была проверить, насколько серверы способны противостоять кибератакам. Во время выполнения задачи агент вышел за пределы выделенной цифровой среды. Он определил, что необходимые для прохождения теста данные могут находиться в инфраструктуре сторонней технологической компании Hugging Face, и получил несанкционированный доступ к её внешним базам данных.

Через 5 лет ИИ превзойдет человека во всех интеллектуальных задачах

Сэм Альтман заявил, что момент технологической сингулярности достигнут. Он пояснил, что сингулярность — это точка, после которой предугадать действия нейросети становится невозможно. Это значит, что искусственный интеллект превосходит человеческий разум и начинает самосовершенствоваться непредсказуемым образом.

«Я всю жизнь ждал этого момента. Думаю, это будет невероятно, потрясающе позитивно и круто для всего мира», — рассказал Сэм Альтман.

Глава OpenAI также отметил, что к 2030 году ИИ обгонит человека по всем когнитивным показателям и сможет выполнять 30–40% всей офисной работы.

Сэм Альтман раскритиковал коллег, выступающих с предупреждениями об опасности ИИ

Глава OpenAI не согласился с прогнозами о рисках ИИ, которые озвучивают конкуренты, в том числе Anthropic.

Ранее компания назвала одной из главных угроз называли рекурсивное самосовершенствование — ситуацию, при которой ИИ сможет самостоятельно улучшать свои алгоритмы и создавать более совершенные версии себя.

В мае 2026 года глава DeepMind Демис Хассабис также использовал термин «сингулярность», оценив потенциальное влияние ИИ в сто раз выше влияния промышленной революции.