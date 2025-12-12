Человеком года — 2025 стал глава Nvidia Дженсен Хуанг

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг стал человеком года по версии Financial Times. Газета назвала Дженсена Хуанга «движущей силой масштабного бума искусственного интеллекта», который уже влияет на мировую экономику и целые отрасли. В октябре 2025 года Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, а личное состояние Дженсена Хуанга, по оценке FT, превысило $160 млрд.

Financial Times связала выбор с влиянием ИИ на экономику и рынки

Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года за роль, которую он сыграл в развитии и коммерциализации технологий искусственного интеллекта. В материале подчёркивается, что именно глава Nvidia оказался в центре одной из крупнейших инвестиционных программ, когда-либо реализованных частным сектором.

По версии FT, эта программа одновременно поддержала экономику США, способствовала росту фондового рынка и ускорила внедрение технологий, способных изменить целые отрасли.

Глава Nvidia может войти в топ-10 самых богатых людей мира

Nvidia специализируется на выпуске высокопроизводительных графических процессоров (GPU), систем-на-чипе (SoC) и программного обеспечения. Эти решения стали базовой инфраструктурой для развития и обучения ИИ-моделей.

По состоянию на октябрь 2025 года Nvidia является самой дорогой публичной компанией в мире. На пике её рыночная капитализация превышала $5 трлн, отмечает FT.

Дженсен Хуанг, как ожидает газета, завершит 2025 год с личным состоянием более $160 млрд. Это позволит ему войти в десятку самых богатых людей мира.

Люди года по версии Time — «архитекторы ИИ»

Ранее, 11 декабря 2025 года, журнал журнал Time объявил людьми года архитекторов искусственного интеллекта. В сообщении, опубликованном на странице издания в X, говорится, что в 2025 году потенциал ИИ раскрылся в полной мере — и стало ясно, что пути назад нет.

Редакция Time отметила, что архитекторы ИИ признаны людьми года «за создание эпохи мыслящих машин, за то, что они поразили и обеспокоили человечество, за преобразование настоящего и за выход за рамки возможного».

В числе архитекторов искусственного интеллекта журнал выделил генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, директора OpenAI Сэма Альтмана, а также главу SoftBank Group Масаёси Сона.

Контекст

Это не первый случай, когда Financial Times и Time мыслят в одном направлении при выборе человека года. В декабре 2024 года оба издания назвали человеком года Дональда Трампа.

История Дженсена Хуанга выходит далеко за рамки текущего ИИ-бума. Будущий глава Nvidia родился в Тайване, в детстве жил в Бангкоке, а в девять лет оказался в США — в религиозном интернате в Кентукки, куда его по ошибке отправили родственники. Там он чистил туалеты, жил рядом с трудными подростками и, по собственным словам, рано понял, что мир устроен несправедливо.

В подростковом возрасте Хуанг работал ночами в Denny’s — посудомойщиком и официантом. Позже он окончил Университет штата Орегон и Стэнфорд, работал в AMD и LSI Logic, а в 1990-х вместе с партнёрами вложил $40 тыс. личных денег в стартап, который позже стал Nvidia.

