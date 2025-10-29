Капитализация Nvidia впервые достигла $5 трлн — теперь это самая дорогая компания в истории
Самая дорогая компания в мире: Nvidia достигла $5 трлн
Nvidia официально преодолела историческую отметку в $5 трлн рыночной капитализации. Рывок обеспечили рекордные $500 млрд заказов на процессоры для искусственного интеллекта и планы по строительству семи суперкомпьютеров для Министерства энергетики США — шаг, который укрепил лидерство Nvidia в мировой технологической гонке.
Nvidia достигла рекордной капитализации
Рост акций Nvidia 28 октября 2025 года на 5% добавил компании $230 млрд капитализации всего за один день. На торгах стоимость компании из Санта-Клары (Калифорния) достигала $4,94 трлн, закрепившись на уровне $4,89 трлн по итогам сессии, а 29 октября преодолела отметку в $5 трлн.
По данным Reuters, это позволило Nvidia обойти Microsoft (капитализация — $4,03 трлн) и стать самой дорогой корпорацией мира. С начала 2025 года акции Nvidia выросли на 50%, а в июле компания впервые преодолела порог в $4 трлн.
Nvidia расширяет инфраструктуру ИИ — от дата-центров до госсектора
Компания сообщила, что получила $500 млрд заявок на поставку своих процессоров для искусственного интеллекта. Эти чипы используются в генеративных моделях, машинном обучении, дата-центрах и оборонных системах.
В рамках нового государственного контракта Nvidia построит семь суперкомпьютеров для Министерства энергетики США. Крупнейший из них создаётся совместно с Oracle и будет содержать 100 000 процессоров Blackwell — самых производительных ИИ-чипов компании.
Самые дорогие компании мира
Мировой технологический рынок переживает исторический момент — впервые сразу три компании преодолели отметку в $4 трлн капитализации.
Nvidia удерживает лидерство, став первой корпорацией, приблизившейся к $5 трлн. Компания впервые преодолела порог $4 трлн ещё 9 июля 2025 года.
Microsoft достигла отметки в $4 трлн 31 июля 2025 года, на фоне сильной квартальной отчётности и роста спроса на продукты искусственного интеллекта.
Apple ненадолго превысила капитализацию $4 трлн 28 октября 2025 года, став третьей технологической компанией, сумевшей достичь этого уровня.
Контекст
Nvidia остаётся ключевым игроком в мировой гонке искусственного интеллекта, влияя на расстановку сил между США и Китаем. Её процессоры лежат в основе большинства современных ИИ-платформ, включая продукты OpenAI, Google и Amazon. При сохранении текущего темпа роста уже в начале 2026 года Nvidia может стать первой в истории корпорацией, чья стоимость превысит $5 трлн.
Фото: JHVEPhoto / Getty Images
- 1 Больше половины россиян скрывают реальные зарплаты: 46% женщин занижают свой доход, 32% мужчин — завышают Доход в России в 2025-м скрывает 57% граждан 29 октября 2025, 15:20
- 2 Выручка Яндекса за 9 месяцев 2025-го впервые превысила 1 трлн ₽, чистая прибыль выросла на 78% На 78% выросла прибыль Яндекса в III квартале 2025-го 29 октября 2025, 13:46
- 3 Nvidia инвестирует $1 млрд в Nokia: компании объединятся для разработки 6G и инфраструктуры для ИИ Nvidia вложила $1 млрд в Nokia и создаст с ней технологии 6G 29 октября 2025, 12:45
- 4 Tesla обсуждает уход Илона Маска: CEO может покинуть компанию, если не получит $1 трлн — но инвесторы против выплат Илон Маск может покинуть Tesla, если не получит $1 трлн 28 октября 2025, 16:41