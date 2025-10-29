Самая дорогая компания в мире: Nvidia достигла $5 трлн

Nvidia официально преодолела историческую отметку в $5 трлн рыночной капитализации. Рывок обеспечили рекордные $500 млрд заказов на процессоры для искусственного интеллекта и планы по строительству семи суперкомпьютеров для Министерства энергетики США — шаг, который укрепил лидерство Nvidia в мировой технологической гонке.

Nvidia достигла рекордной капитализации

Рост акций Nvidia 28 октября 2025 года на 5% добавил компании $230 млрд капитализации всего за один день. На торгах стоимость компании из Санта-Клары (Калифорния) достигала $4,94 трлн, закрепившись на уровне $4,89 трлн по итогам сессии, а 29 октября преодолела отметку в $5 трлн.

По данным Reuters, это позволило Nvidia обойти Microsoft (капитализация — $4,03 трлн) и стать самой дорогой корпорацией мира. С начала 2025 года акции Nvidia выросли на 50%, а в июле компания впервые преодолела порог в $4 трлн.

Nvidia расширяет инфраструктуру ИИ — от дата-центров до госсектора

Компания сообщила, что получила $500 млрд заявок на поставку своих процессоров для искусственного интеллекта. Эти чипы используются в генеративных моделях, машинном обучении, дата-центрах и оборонных системах.

В рамках нового государственного контракта Nvidia построит семь суперкомпьютеров для Министерства энергетики США. Крупнейший из них создаётся совместно с Oracle и будет содержать 100 000 процессоров Blackwell — самых производительных ИИ-чипов компании.

Самые дорогие компании мира

Мировой технологический рынок переживает исторический момент — впервые сразу три компании преодолели отметку в $4 трлн капитализации.

Nvidia удерживает лидерство, став первой корпорацией, приблизившейся к $5 трлн. Компания впервые преодолела порог $4 трлн ещё 9 июля 2025 года.

Microsoft достигла отметки в $4 трлн 31 июля 2025 года, на фоне сильной квартальной отчётности и роста спроса на продукты искусственного интеллекта.

Apple ненадолго превысила капитализацию $4 трлн 28 октября 2025 года, став третьей технологической компанией, сумевшей достичь этого уровня.

Контекст

Nvidia остаётся ключевым игроком в мировой гонке искусственного интеллекта, влияя на расстановку сил между США и Китаем. Её процессоры лежат в основе большинства современных ИИ-платформ, включая продукты OpenAI, Google и Amazon. При сохранении текущего темпа роста уже в начале 2026 года Nvidia может стать первой в истории корпорацией, чья стоимость превысит $5 трлн.

Фото: JHVEPhoto / Getty Images