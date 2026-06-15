Во «Вкусно — и точка» с 15 июня вернут соус Карри — также в сети появится новый Чикен Карри ролл

Во «Вкусно — и точка» с 15 июня вернут соус Карри — также в сети появится новый Чикен Карри роллНа протяжении последних лет посетители сети ресторанов направили тысячи обращений с просьбой вновь начать продажи соуса Карри, сообщили в компании
Соус Карри вновь станет доступен для посетителей «Вкусно — и точка» с 15 июня, сообщила компания. Также клиенты смогут попробовать новый Чикен Карри ролл. В сети ресторанов отметили, что соус Карри будет доступен для заказа ограниченное время — точные сроки компания не уточняет.
Гости «Вкусно — и точка» ждали возвращения соуса Карри 4 года
По данным компании, за последние четыре года гости направили тысячи обращений с просьбой вернуть популярный вкус. Продукт будет доступен во всех предприятиях компании, а также при заказе через доставку и мобильное приложение.
При этом во «Вкусно — и точка» уточняют, что возвращение носит сезонный характер: соус появится в ассортименте на ограниченное время.
В сети ресторанов можно будет попробовать новое блюдо с соусом Карри
Соус Карри также можно попробовать с наборами куриных закусок. В среднем боксе представлены два крылышка, два наггетса и два стрипса. Большой вариант включает по четыре продукта каждой позиции. В компании отмечают, что именно в сочетании с куриными снеками наиболее ярко раскрываются сладковатые и пряные оттенки соуса.
Одновременно с возвращением соуса в ресторанах сети появится новое блюдо — Чикен Карри ролл. В него входят два куриных стрипса, томаты, салат, тёртый сыр и соус Карри. Все ингредиенты завёрнуты в тортилью.
Контекст
Во «Вкусно — и точка» продолжают регулярно обновлять линейку соусов и сезонных предложений.
Например, недавно сеть ресторанов провела сезонную акцию «Итальянские недели» с расширенной линейкой соусов. Среди позиций — Панини Тоскана с пикантным соусом, Фреш Маффин с базиликовым, а Сырные палочки Моцарелла с томатным.