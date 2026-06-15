Оборот рынка каршеринга в России снизился на 17,7%: главные причины — рост тарифов и сбои в работе интернета

Оборот российского рынка каршеринга в январе—апреле 2026 года сократился на 17,7% год к году и составил 17,3 млрд рублей, следует из данных Росстата, которые приводит «Коммерсант». Основной вклад в спад внесла Москва, где рынок потерял почти пятую часть выручки. На фоне роста тарифов средний чек каршеринга уже достиг 719 рублей и оказался выше средней стоимости поездки на такси, которую аналитики оценивали в 681 рубль.

Сильнее всего выручка каршеринга сократилась в Москве

По данным Росстата, выручка рынка каршеринга в Москве в январе—апреле сократилась на 18,9% год к году и составила 16,6 млрд рублей. В Московской области расходы пользователей уменьшились на 8,3%, до 50,1 млн рублей.

В «Делимобиле» оценивают сокращение московского рынка ещё заметнее. По данным компании, в январе—марте количество поездок в столице снизилось на 25% и составило 15 млн.

При этом в «Яндекс Драйве» заявили «Коммерсанту», что выручка сервиса за январь—апрель выросла на 24%, а количество минут в аренде увеличилось на 54%.

Рост цен заставляет пользователей пересаживаться на метро

Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани связал падение спроса с несбалансированной ценовой политикой операторов, включая прямое повышение тарифов.

Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что пользователи в Москве остаются чувствительными к цене благодаря развитой системе общественного транспорта и такси. По их словам, каршеринг изначально рассматривался как альтернатива покупке автомобиля, однако рост стоимости сервиса заставляет часть пользователей выбирать метро.

По данным «Платформы ОФД», в январе 2026 года средний чек каршеринга составил 719 рублей, увеличившись за год на 8%. Для сравнения, средний чек поездки на такси в начале февраля оценивался в 681 рубль.

Автомобили и бензин дорожают быстрее рынка

Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что себестоимость каршеринга продолжает расти вслед за удорожанием автомобилей, обслуживания и топлива. Они приводят данные «Автостата», средняя стоимость нового легкового автомобиля в России в марте 2026 года достигла 3,54 млн рублей, увеличившись за год на 14%.

Согласно данным Росстата, средняя потребительская цена бензина АИ-95 на 8 июня составила 70,4 рубля за литр, что на 13,7% выше показателя годичной давности.

Ограничения мобильного интернета ударили по спросу

На рынок влияет не только рост цен. Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что дополнительным фактором стали ограничения в работе мобильного интернета.

Для пользователей каршеринга интернет необходим для открытия и закрытия автомобиля через приложение, а также для навигации. Ранее источник издания на ИТ-рынке оценивал совокупный ущерб для различных отраслей бизнеса Москвы за пять дней ограничений в диапазоне от 3 млрд до 5 млрд рублей.

Операторы делают ставку на регионы

На фоне снижения спроса компании стали осторожнее подходить к развитию бизнеса. По словам экспертов «Коммерсанта», акцент смещается с наращивания автопарка на более эффективное использование каждой машины, перераспределение автомобилей между городами, развитие экономсегмента и выход в регионы.

Рост регионального рынка пока сохраняется благодаря низкой базе. По данным Росстата, в январе—апреле оборот каршеринга в Уральском федеральном округе вырос в три раза, до 74,6 млн рублей. На юге России рынок увеличился на 32,2%, до 424,1 млн рублей, в Приволжье — на 6,3%, до 7,1 млн рублей, а на Северо-Западе — на 2,2%, до 31,7 млн рублей.

Исключением остаётся Дальний Восток, где выручка операторов сократилась на 1,7% год к году и составила 3,3 млн рублей.