Wildberries разрешила продавцам создавать брендированные страницы — они смогут размещать подборки товаров

Wildberries разрешила продавцам создавать брендированные страницы — они смогут размещать подборки товаровСредний чек проданных в бренд-зонах товаров оказался вдвое выше, чем при покупках через поиск
Wildberries запустила новый инструмент для продавцов — сервис «Бренд-зона», который позволяет селлерам создавать собственные страницы внутри маркетплейса, сообщили в компании. Магазины смогут оформлять их в фирменном стиле, публиковать подборки товаров и рассказывать о бренде напрямую покупателям. По данным маркетплейса, заказы через подобные страницы в среднем оказываются вдвое дороже покупок, совершённых через обычную поисковую выдачу.
У брендов появились собственные страницы внутри маркетплейса
Новый сервис стал доступен продавцам на портале Wildberries в разделе «Рост продаж». «Бренд-зона» представляет собой отдельную страницу внутри платформы, где компании могут размещать информацию о себе, создавать тематические подборки товаров, добавлять баннеры и другие элементы контента.
Wildberries также переработала механизм создания подобных страниц. Селлерам стал доступен новый интерфейс управления бренд-зоной. Также обновился внешний вид страниц для покупателей, появились улучшенные элементы навигации и отдельный поиск по ассортименту внутри брендированной витрины.
Аналитики RWB зафиксировали рост среднего чека в два раза при заказе через бренд-зону
По данным Wildberries, брендированные страницы способны положительно влиять на показатели продаж. Исследование показало, что средний чек на заказы, оформленные через бренд-зоны, в два раза выше по сравнению с покупками через стандартную поисковую выдачу маркетплейса.
Кроме того, вероятность добавления товара в корзину после просмотра страницы оказалась на 5% выше, если покупатель нашёл товар на брендированной виртуальной витрине. Доля пользователей, совершивших покупку, также оказалась немного выше — на 3% по сравнению с теми, кто выбирает товары через поиск.
В Wildberries сообщили, что покупатели всё чаще обращают внимание не только на конкретный товар, но и на бренд в целом. Страницы селлеров позволяют компаниям выстраивать коммуникацию с аудиторией, знакомить её с ассортиментом и повышать вовлечённость покупателей.
До конца года продавцам добавят новые возможности оформления бренд-зон
В Wildberries сообщили, что бренд-зоны продавцов на маркетплейсе будут развивать в течение 2026 года. Компания планирует расширить набор инструментов кастомизации страниц, добавить новые варианты визуального оформления и дополнительные форматы контента.
Также селлерам обещают предоставить новые решения для взаимодействия с покупателями внутри брендированных пространств на маркетплейсе.