Ozon ограничил аналитику для продавцов — часть функций теперь доступна только по подписке Premium

Маркетплейс Ozon изменил работу раздела «Продажи» в мобильном приложении для продавцов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников профильных чатов. Теперь без подписки Premium селлеры не могут переключаться между отображением количества проданных товаров и суммы продаж в рублях. В веб-версии все данные по-прежнему доступны бесплатно, сообщают в Ozon.

Изменить отображение продаж в мобильном приложении Ozon без Premium невозможно

Согласно информации из переписки продавца со службой поддержки Ozon, в мобильном приложении без подписки доступны только стандартные функции:

статистика за 14 дней;

отображение показателей в одной единице измерения (штуки или рубли — по умолчанию).

Пользователи Premium могут пользоваться расширенными инструментами:

настраивать режим отображения продаж по своему усмотрению — в штуках или в рублях;

использовать дополнительные периоды анализа — 7 и 28 дней.

Продавцы отмечают, что после последнего обновления приложения настройки отображаются по-разному в разных личных кабинетах: у одних по умолчанию показывается количество продаж, у других — сумма. Изменить этот параметр без подписки они не могут.

В Ozon пояснили, что ограничения действуют только в мобильном приложении

Представитель Ozon заявил«Ведомостям», что описанные ограничения касаются только мобильного приложения. В веб-версии личного кабинета все необходимые данные по-прежнему доступны без подписки. Базовые настройки аналитики открыты всем продавцам, а расширенные — только пользователям Premium.

На главной странице кабинета по умолчанию видны данные за 14 дней: количество заказов, доставок и суммарная стоимость в рублях. Без подписки Premium можно посмотреть квартальную статистику в разделе «Аналитика — «Продажи моих товаров».

В компании подчеркнули, что условия доступа к аналитике действуют с момента запуска подписки в 2022 году. Premium стоит 9 990 рублей в месяц.

Когда именно появились ограничения и сколько селлеров чаще пользуется мобильным приложением, в компании не уточнили.

Контекст

Ozon последовательно расширяет платные функции для продавцов. Ozon запустил новую версию подписки — Premium Plus — в 2023 году. Подписка давала продавцам доступ к отчёту «Конкурентная позиция»: в нём можно увидеть оборот и динамику продаж конкурента и лидера в категории.

В апреле 2026 года Ozon также выделил работу с отзывами в отдельную платную подписку. В неё вошли автоматические ответы на отзывы от нейросети, ИИ-аналитика отзывов, показ рейтинга продавца на товарах без отзывов и возможность скрывать часть отзывов.