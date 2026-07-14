Wildberries запускает платформу WB Service — владельцы ПВЗ смогут искать мастеров по ремонту и обслуживанию точек

Wildberries анонсировала запуск платформы WB Service — для поиска специалистов по ремонту и техническому обслуживанию ПВЗ. Пока сервис работает во всех собственных пунктах Wildberries, а также в части партнёрских пунктов выдачи по всей России. После завершения тестирования воспользоваться платформой смогут не только владельцы ПВЗ, но и другие заказчики.

Оплата за выполненное задание проходит через платформу

Для работы с сервисом исполнителям и заказчикам необходимо зарегистрироваться на сайте WB Service и опубликовать задание. После специалисты могут откликнуться на него, согласовать стоимость, объём и другие условия выполнения работ непосредственно внутри платформы.

Услугу нужно оплачивать через сервис — средства перечисляются исполнителю после подтверждения выполнения и приёмки работ.

На платформе уже зарегистрировались более 8 тыс. специалистов

Сейчас на платформе зарегистрировано более 8 тыс. специалистов, оказывающих около 200 видов услуг. Среди них — установка рекламных конструкций, комплексный ремонт помещений, сборка мебели и другие работы.

Во время внутренней проверки мастера выполнили через сервис около 80 тыс. заявок на ремонт и технические работы.

После открытого этапа проверок сервис откроют для всех желающих

Сейчас WB Service доступен для обслуживания всех собственных и части партнёрских пунктов выдачи Wildberries во всех городах присутствия компании в России.

После завершения открытого периода проверок платформой смогут пользоваться все владельцы партнёрских ПВЗ в стране, а также любые заказчики, которым нужно быстро найти квалифицированных специалистов.

Wildberries планирует масштабировать платформу на всю сеть ПВЗ — 98 тыс. точек

Директор по развитию пунктов выдачи и автоматизации RWB Максим Ким назвал запуск сервиса частью развития экосистемы компании. Платформа позволяет владельцам ПВЗ быстро ремонтировать и обслуживать точки.

«Мы видим большой потенциал для развития платформы — уже сейчас ежедневно специалисты выполняют сотни заданий. В будущем мы откроем доступ к платформе для ещё большего числа специалистов из России и стран ближнего зарубежья. Это позволит им получать стабильный поток заказов и доход», — отметил Максим Ким, директор по развитию пунктов выдачи и автоматизации RWB.

В компании сообщили, что в дальнейшем планируют распространить WB Service на всю сеть пунктов выдачи Wildberries. Сейчас она насчитывает более 98 тыс. ПВЗ в России и других странах присутствия маркетплейса.

Контекст

В июле 2026 года Wildberries завершила тестирование сервиса WB Taxi в Минске и открыла его для всех пользователей. Теперь зарегистрироваться в приложении могут все абоненты белорусских мобильных операторов без предварительной заявки. Тестирование продолжалось с июля 2025-го: в течение года заказать поездку могли только пользователи маркетплейса, прошедшие одобрение.

Wildberries успешно завершила тестирование WB Taxi в Минске — сервис стал доступен всем пользователям Появится ли сервис такси в России — до сих пор неизвестно Читайте также

Сроки запуска сервиса в России компания пока не раскрывает: ранее Wildberries & Russ заявляла, что сосредоточена на развитии проекта в Белоруссии и Узбекистане.