Китайские сериалы впервые обогнали корейские по популярности в России — на них приходится 51% азиатского контента

В 2026 году китайские сериалы впервые обогнали по просмотрам многолетнего лидера — Южную Корею, сообщается в совместном исследовании онлайн-кинотеатра «КИОН» и сервиса доставки «Самокат». За 2025 год аудитория азиатских сериалов в России увеличилась на 19%, а в I полугодии 2026-го — ещё на 6,7% относительно второй половины 2025 года. Одновременно россияне всё чаще заказывают азиатские продукты и готовые блюда — от бульонов для фо-бо до кокосового молока с ананасом.

В топ–30 азиатских проектов вошли в основном китайские сериалы

До 2026 года лидером по просмотрам среди азиатского контента была Южная Корея, но теперь её обогнал Китай. Доля китайских проектов выросла с 39% в 2024 году — до 51% в первой половине 2026-го. Японский контент развивается по собственной траектории — там почти всё просмотры обеспечивает аниме.

В топ–30 самых популярных азиатских проектов в 2026 году вошли:

«Секреты дикой природы» (документальный цикл, Китай);

«Трон, отмеченный богом» (анимационный сериал, Китай);

«Боевой континент 2. Непревзойдённый клан Тан» (анимационный сериал, Китай);

«Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку» (мелодрама, Китай);

«Неукротимый: Повелитель Чэньцин» (фэнтезийный сериал, Китай);

«В погоне за луной» (мелодрама, Китай);

«Истинная красота» (дорама, Южная Корея);

«Золушка и четыре рыцаря» (дорама, Южная Корея).

Спрос на азиатский контент не ограничивается новинками — зрители регулярно пересматривают сериалы, вышедшие ещё в 2006–2016 годах. Среди них корейские хиты «Демон» и «Золушка и четыре рыцаря», а также китайский сериал «Неукротимый: Повелитель Чэньцин».

Россияне всё чаще покупают азиатские супы, лапшу, снеки, напитки и сладости

Интерес к азиатской культуре выходит за пределы развлечений и становится частью повседневной жизни россиян, отмечают аналитики. По данным «Самоката», в I полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фо-бо и рамёна вырос на 185% по сравнению со II полугодием 2025 года.

Одновременно растёт интерес к готовым блюдам:

заказы гёдзе с креветкой в соусе том ям выросли в 9,2 раза;

супа том ям с морепродуктами — почти в 7 раз;

супа том ям с кальмаром и рисом — в 4 раза;

популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2,1 раза;

онигири — на 18%.

Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу, удон и рамён — на 21%. Среди снеков лидируют китайские острые палочки латяо — их заказы в I полугодии 2026 года увеличились в 2,5 раза. Продажи арахиса со вкусами кимчи и васаби выросли на 31% и 78% соответственно.

Отдельный тренд — напитки с азиатскими вкусами. Спрос на кокосовое молоко с ананасом вырос в 4 раза, а на напитки с манго и тапиокой — в 2,8 раза.

В категории десертов набирают популярность китайские 3D-сладости — бисквитные изделия в форме фруктов, например арбузов и бананов. Во II квартале 2026 года категория бисквитов выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Контекст

Рост интереса к азиатской культуре в России подтверждается не только данными стримингов, но и книжными продажами. По итогам I квартала 2026 года выручка от продаж азиатских комиксов и манги на «Литрес» выросла на 55% год к году, в «Кион Строки» — на 78%. Рост скачиваний приложений с азиатским контентом в Rustore за март увеличился на 32%.

В «Читай-город — Буквоед» также фиксируют повышенный спрос на мангу. Лидерами продаж в первом квартале стали серии «Магическая битва», «Поднятие уровня в одиночку», «Человек-бензопила», «Берсерк» и «One Piece».