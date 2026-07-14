Яндекс разработал единую нейросеть Alice AI ART 2.0: модель может как генерировать, так и редактировать изображения

Яндекс разработал первую версию единой нейросети Alice AI ART 2.0, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Модель совмещает генерацию картинок по тексту и их редактирование по запросу пользователя. Раньше два этих направления развивались отдельно — у каждой системы были свои модели, данные и процессы обучения.

Объединение двух моделей повысило качество редактирования изображений

Переход к единой модели обучения позволил объединить процессы создания визуального контента в одной архитектуре, отметили в пресс-службе Яндекса. Теперь знания, полученные при обучении генерации изображений, автоматически используются и при редактировании.

Особенно заметен перенос знаний при работе с редкими визуальными концептами, отметил ТАСС исследователь Yandex Research Сергей Кастрюлин. Если модель научилась создавать изображения с хохломской росписью или самоваром, она сможет корректно редактировать уже существующие картинки с этими объектами без дополнительного обучения, пояснил Сергей Кастрюлин.

Отдельный ИИ-модуль повышает точность редактирования изображения на 12%

Разработчики внедрили в архитектуру отдельный модуль, который расширяет запрос пользователя для более точной генерации.

По данным компании, это повысило точность следования инструкциям при редактировании изображений примерно на 12% без изменения самой генеративной модели.

Контекст

В мае 2026 года Яндекс обновил модель Alice AI ART. Алиса AI стала в 3 раза чаще генерировать изображения с корректным русскоязычным текстом без ошибок и нечитаемых букв. Общее качество изображений выросло на треть.

В Яндексе отметили, что генеративные модели часто ошибаются при создании русских надписей, потому что их обучают на открытых датасетах, где русский язык представлен слабо. Для решения проблемы Яндекс собрал собственный датасет с русским текстом и детальной разметкой, а затем доработал ИИ-модель.

Алиса AI научилась лучше понимать русский культурный контекст. Для этого нейросеть обучали на русскоязычных промптах. Так, по запросу «Традиционный русский праздничный стол» Алиса AI создаст картинки с икрой, соленьями и самоваром.