Алиса AI от Яндекса стала лучше генерировать русскоязычный текст на изображениях — качество выросло в 3 раза

Яндекс обновил модель Alice AI ART — теперь Алиса AI стала в 3 раза чаще генерировать изображения с корректным русскоязычным текстом без ошибок и нечитаемых букв. Как сообщили в компании, нейросеть также стала лучше понимать русский культурный код, а качество генерации изображений выросло на треть. Новая модель доступна в том числе бизнесу на платформе Yandex AI Studio.

Яндекс обучил модель на собственном русскоязычном датасете

В Яндексе отметили, что генеративные модели часто ошибаются при создании изображений с русскоязычными надписями, поскольку нейросети обычно обучают на открытых датасетах — наборах изображений и текстов, — где русский язык представлен слабо. Для решения этой проблемы компания собрала собственный датасет изображений с русским текстом и детальной разметкой, а также доработала саму ИИ-модель.

После обновления Алиса AI стала чаще создавать изображения с корректными надписями на русском языке. В компании подчеркнули, что для более точной генерации пользователям нужно предпринять следующие шаги:

заключать текст в кавычки,

писать сложные слова заглавными буквами,

разбивать длинные фразы на короткие части.

Нейросеть научилась точнее понимать русский культурный контекст

В Яндексе сообщили, что после обновления выросло не только качество текста, но и общее качество изображений. Доля картинок без визуальных искажений увеличилась на треть.

Кроме того, модель стала лучше понимать русский культурный контекст. Для этого нейросеть обучили на русскоязычных промптах. Теперь, например, по запросу «Изобрази русский народный ансамбль» Алиса AI создаёт изображения с гармонистами и балалаечниками, а по запросу «Традиционный русский праздничный стол» — картинки с икрой, соленьями и самоваром. Если пользователь попросит создать иллюстрацию на космическую тему, модель добавит на изображение российских космонавтов.

Бизнес сможет настроить автоматическую генерацию изображения

Новая версия Alice AI ART также появилась на платформе Yandex AI Studio. С её помощью бизнес сможет встроить генерацию изображений в автоматизированные рабочие процессы.

В качестве примера в компании привели создание карточек товаров для маркетплейсов. AI-агент сможет автоматически генерировать изображения для товаров сразу после появления информации о них в корпоративной базе данных. Также бизнес сможет использовать модель для создания рекламных материалов, лендингов, презентаций и брошюр.

Каждый четвёртый запрос к Алисе AI связан с работой

23,4% запросов к Алисе AI с компьютеров связаны с рабочими задачами, сообщили ранее в Яндексе. Чаще всего пользователи ищут через нейросеть информацию, просят советы или готовые материалы — от писем и отчётов до шаблонов документов.

Наиболее активно ИИ используют специалисты из ИТ, промышленности, бизнеса, юриспруденции и инженерии. В ИТ почти половина запросов связана с инструкциями и техническими советами, а в маркетинге, продажах и образовании пользователи чаще просят Алису AI подготовить готовые материалы.