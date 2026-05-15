Каждый четвёртый запрос к Алисе AI связан с работой — чаще всего нейросеть используют ИТ-специалисты и юристы

По данным Яндекса, каждый четвёртый запрос к Алисе AI связан с рабочими задачами. Чаще всего пользователи обращаются к ИИ-модели для поиска информации, подготовки готовых материалов и получения советов по своей профессии. Наиболее активно ИИ применяют специалисты из ИТ, промышленности, бизнеса, юриспруденции и инженерии.

Большинство запросов по работе пользователи делают с компьютера

По данным компании, 23,4% всех запросов к Алисе AI с компьютеров касаются рабочих задач. В будние дни показатель поднимается до 26%, а в выходные снижается — до 17%.

На мобильных устройствах доля рабочих запросов пока заметно ниже — 4,4%, однако за последние полгода она выросла на четверть. Для сравнения: количество рабочих запросов с компьютеров за тот же период увеличилось на 16%.

Пользователи чаще всего запрашивают у нейросети необходимую для работы информацию

Почти половина профессиональных запросов к Алисе AI — 47% — связана с поиском информации в сети. Пользователи спрашивают о нормативах, важных для выполнения профессиональных задач, инструкциях, рыночных данных и профильных терминах.

В каждом четвёртом случае нейросеть используют как помощника для поиска идей и советов. Пользователи просят подсказать решение для нестандартных задач или объяснить сложную тему.

Оставшаяся часть запросов касается делегирования задач «под ключ». Пользователи просят нейросеть подготовить письма, отчёты, описания товаров, шаблоны документов и другие готовые материалы.

В пользователи, которые работают в ИТ, чаще просят у нейросети совет или инструкцию

В разных профессиональных сферах сценарии использования ИИ отличаются. В ИТ почти половина запросов — 46% — связана с просьбами дать совет или инструкцию. Пользователи спрашивают, как спроектировать архитектуру сервиса, разобраться в документации или решить техническую проблему.

В инженерии, экономике и юриспруденции ИИ чаще используют для поиска информации — в 73%, 71% и 69% случаев соответственно. Например, пользователи интересуются проверкой контрагентов по ИНН или техническими характеристиками оборудования.

Готовые решения наиболее востребованы в образовании, маркетинге, продажах и делопроизводстве. В подобных сферах пользователи чаще просят нейросеть подготовить шаблоны документов, рассылки, скрипты или учебные материалы.

Контекст

Ранее Яндекс добавил в Алису AI режим «Исследовать». ИИ-агент самостоятельно анализирует информацию из интернета и файлов пользователя, сопоставляет источники и проверяет факты. Система формирует план исследования, уточняет детали задачи и по итогам выдаёт структурированный разбор темы.

При необходимости нейросеть также может запускать код для проверки расчётов и анализа данных.