Спрос на специалистов с навыками работы с ИИ вырос в 7 раз за год: самые прибыльные заказы — ИИ-боты для Telegram

За год количество заказов фрилансерам на ИИ-услуги выросло в 7,5 раз — с 2 тыс. до 15 тыс. проектов, следует из совместного исследования платформ chad и Workzilla. Самыми прибыльными оказались заказы на разработку ИИ-ботов для Telegram. Одновременно спрос на традиционные фриланс-услуги начал снижаться.

Бизнес платит ИИ-специалистам больше, чем обычным исполнителям

В мае 2026 года задачи, связанные с нейросетями, заняли около 5% всех заказов на фриланс-платформах против менее 1% годом ранее, сообщают маркетплейс нейросетей chad и биржа фриланса Workzilla.

Одновременно число запросов на классические услуги — маркетинг, дизайн, аналитику и другие направления без применения ИИ — сократилось на 8%, с 1,25 млн до 1,15 млн заказов.

Компании готовы платить ИИ-специалистам заметно больше, чем другим фрилансерам. Средний чек на услуги, связанные с нейросетями, к маю 2026 года вырос на 43% — до 2 037 рублей, что примерно на 40% выше стоимости обычных фриланс-задач.

Самые дорогие заказы — ИИ-боты для Telegram

Наиболее высокооплачиваемыми оказались задачи по внедрению ИИ-инфраструктуры. Например:

разработка Telegram-бота с интеграцией ИИ-моделей OpenAI обходится бизнесу в среднем в 15 тыс. рублей,

создание нейроассистента для сайта — в 12 тыс. рублей,

генерация рекламных видео и креативов через нейросети — примерно в 10 тыс. рублей.

Также востребованы автоматизация клиентской поддержки с помощью GPT-ботов и настройка генерации изображений через нейросети Stable Diffusion или Midjourney.

Спрос на фрилансеров с навыком работы с ИИ растёт быстрее, чем предложение

Исследование показало, что спрос на ИИ-фрилансеров растет почти в два раза быстрее, чем количество самих специалистов. За год число исполнителей с ИИ-компетенциями увеличилось с 4 тыс. до 13 тыс. человек, а число запросов от бизнеса выросло в 7,5 раз. Только 2% специалистов, указавших в профиле навыки работы с нейросетями, действительно занимаются профессиональной разработкой ИИ-решений и автоматизацией процессов. Почти каждый третий фрилансер упоминает ИИ в резюме, однако специалистов с глубокой экспертизой на рынке по-прежнему немного.

ИИ становится базовым навыком для фриланса

Навыки работы с нейросетями всё чаще появляются у новичков. Среди аккаунтов, зарегистрированных в 2022 году, ИИ-компетенции указывали около 20% пользователей, а среди тех, кто только начинает работать в сфере фриланса — уже 40%.

Основатель chad Артур Кольцов сообщил, что умение работать с искусственным интеллектом сегодня — залог высокого заработка и востребованности на рынке фриланса.

«Конкуренция в нише стабильно растет: если в декабре 2025 года запрос на ИИ-услуги собирал в среднем 5 кандидатов, то в мае 2026 — уже 8. Это может говорить о том, что в ближайшее время вырастет спрос на специалистов, которые глубоко погружены в контекст работы с нейросетями и владеют инструментами интеграции моделей в процессы компании», — отмечает Артур Кольцов, основатель chad.

Сооснователь Workzilla Пётр Щекочихин заявил, что рынок постепенно смещается от классических фриланс-услуг к автоматизации.