Стоимость участия в ПМЭФ-2026 побила новый рекорд — вход на форум теперь стоит более 1,6 млн ₽

Стоимость билета для участия во всех трёх днях Петербургского международного экономического форума достигла исторического максимума. Согласно данным с официального сайта мероприятия, с 19 мая цена вырастет до 1,63 млн рублей. В 2019 году билет стоил 350 тыс. рублей — в пять раз меньше, чем сейчас.

Цена билета выросла на 360% с 2019 года

Динамика удорожания участия в ПМЭФ, на которую обратил внимание «Журнал 812», объясняется как инфляционными процессами, так и повышением статуса самой площадки. За последние годы цена посещения мероприятия значительно возросла:

2012 год — 70 тыс. рублей;

2019 год — 350 тыс. рублей;

2021 год — 840 тыс. рублей.

В конце декабря 2025 года стартовая цена на ПМЭФ-2026 составила 850 тыс. рублей. С 19 мая стоимость билета достигнет 1,632 млн рублей.

Для сравнения: накопленная инфляция с 2012 года (данные Росстата) составила порядка 110–120%. Цена билета на ПМЭФ выросла за это время в 23 раза.

Покупка билета не открывает доступ к пленарному заседанию с президентом

Приобретение официального пакета «Участник» автоматически не допускает на все мероприятия. В описании билета на сайте ПМЭФ уточняется: посещение пленарной сессии с участием президента Владимира Путина возможно исключительно по персональному приглашению. Это правило действует уже несколько лет.

Для тех, кто хочет сэкономить, организаторы предусмотрели бюджетную версию. Билет с ограниченным действием — только на первый день (3 июня) — стоит 66 тыс. рублей.

В рамках ПФЭМ прошлого года было подписано 67 соглашений

Высокий спрос аудитории и готовность платить большие деньги за участие в форуме обусловлены успешными результатами прошлых лет. По данным «Петербургского дневника», за ПМЭФ-2025 власти Санкт-Петербурга подписали 67 соглашений. Общая стоимость контрактов и инвестиционных договорённостей достигла 1,28 трлн рублей.

В числе ключевых сделок прошлого года — контракты с Объединённой судостроительной корпорацией (ОСК) в сфере судостроения, договорённости с «Радар ММС» о развитии производства беспилотных систем, а также соглашение с «АвтоВАЗом» о выпуске модели Lada Iskra на мощностях петербургского завода.

Контекст

ПМЭФ — это одна из крупнейших мировых деловых площадок, нацеленная на выстраивание бизнес-контактов. Форум проводится ежегодно с 1997 года. Начиная с 2006-го, мероприятие проходит под патронажем Президента РФ.

В этом году в программе заявлено более 150 сессий, а главная тема сформулирована как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».