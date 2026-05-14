В России 70% промышленных компаний ухудшили финансовые показатели — сильнее всего пострадали нефтегаз и металлургия

70% крупнейших промышленных компаний России по итогам 2025 года показали отрицательную динамику по чистой прибыли, выручке и EBITDA, следует из анализа «Ведомостей». Сильнее всего финансовые показатели ухудшились у нефтегазового сектора, угольной промышленности и чёрной металлургии. Прибыль нарастили лишь производители удобрений и золотодобытчики

Нефтегаз, металлургия и угольная промышленность — в зоне спада

Аналитики «Ведомостей» проанализировали публичные отчётности 28 компаний по МСФО по трём показателям: чистой прибыли, выручки и EBITDA*Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. По итогу компании поделили на три зоны — спада, устойчивости и противоречивую зону.

В зону спада попали крупнейшие налогоплательщики — нефтегазовые компании, предприятия угольной промышленности и чёрной металлургии. Сильнее всего показатели чистой прибыли, выручки и EBITDA за 2024-2025 год просели у представителей нефтегазовой отрасли:

«Роснефть» потеряла 19% выручки;

«Газпром нефть» — 12%;

«Лукойл» — 15%;

«Татнефть» — 11%;

«Новатэк» — 7%.

Кроме того, «Лукойл» получил убыток более чем 1 трлн ₽ по итогам 2025 года. На общем фоне выделились лишь «Газпром», нарастивший чистую прибыль на 7% до 1,3 трлн рублей, и нефтегазохимическая компания «Сибур» с ростом показателя на 5% до 205 млрд ₽.

Аналогичная картина снижения показателей наблюдается в угольной отрасли и чёрной металлургии. Так, горнодобывающая компания «Мечел» и угольное предприятие «Распадская» в разы нарастили убытки, выручка обеих компаний сократилась на 26%. «Северсталь», ММК*Магнитогорский металлургический комбинат и сталелитейная компания НЛМК также завершили 2025 год с отрицательными показателями. Выручка всех трёх металлургических компаний упала на 15–20% в годовом выражении.

На нефтегазовой отрасли и металлургии негативно сказалось сочетание нескольких факторов: снижения мировых цен на нефть, укрепление рубля, высокая ключевая ставка и санкции, рассказал «Ведомостям» портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин.

Производители удобрений и золотодобытчики удержали позиции

В зоне устойчивости оказались предприятия цветной металлургии, золотодобывающие компании и производители удобрений — благодаря благоприятной экономической ситуации в мире. Среди главных факторов, обеспечивших стабильность и даже рост показателей, аналитики называют благоприятную глобальную конъюнктуру — рост цен на золото и российское азотное удобрение карбамид.

У крупнейших производителей удобрений — «Фосагро», «Уралкалия» и «Акрона» — значительно выросли сразу три показателя. Так, выручка трёх компаний увеличилась на 10-20%. Схожие темпы роста показателей аналитики увидели у золотодобывающего предприятия «Полюс» и производителя цветных металлов «Норникеля».

Исключением стал «Русал»: компания получила чистый убыток по МСФО в размере $455 млн — впервые с 2014 года — против прибыли $803 млн годом ранее. Причина падения показателей производителя алюминия заключается в росте расходов по кредитам в 1,7 раза — до $697 млн на фоне жёсткой денежно-кредитной политики, указывают аналитики «Ведомостей».

Транспортный сектор начал терять прибыль даже при стабильном спросе

Транспортные компании и машиностроители попали в неоднозначную зону. «Аэрофлот» сумел нарастить выручку и EBITDA даже при сохранении объёмов перевозок на уровне 2024 года. Однако логистические предприятия «Трансконтейнер» и Fesco снизили все три показателя.

Наиболее заметную отрицательную динамику показала РЖД. Падение погрузки на сети перевозчика на 5,6% в 2025 году — до 1,12 млрд тонн — привело к сокращению прибыли компании в 22 раза — до 2,3 млрд рублей.

Инвестиционная активность крупных компаний упала до минимума за 10 лет

Ухудшение финансовых результатов крупных промышленных компаний-налогоплательщиков негативно сказывается на бюджете и инвестиционной активности, отмечают эксперты, опрошенные «Ведомостями». Они же приводят данные Банка России, по которым инвестиционная активность компаний в I квартале 2026 года упала до минимума за последние десятилетия — более низкие показатели были зафиксированы лишь в пандемийном II квартале 2020 года.

Главным негативным фактором, влияющим на инвестиционную активность, руководитель профильного направления в ЦМАКПе Владимир Сальников называет затяжную денежно-кредитную политику Банка России. Она привела к трудностям с привлечением заёмного капитала и снижению доходности из-за укрепления рубля.

Оживление реального сектора будет возможно при ключевой ставке 10% и ниже, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Сейчас ставка составляет 14,5% годовых.