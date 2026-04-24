Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% — регулятор смягчает денежную политику восьмой раз подряд

24 апреля 2026 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 14,5%. Регулятор последовательно проводит политику смягчения с июня 2025 года, когда ставка составляла 21%. В предыдущий раз ЦБ снизил ставку в марте 2026 года — до 15%.

Ключевая ставка определяет стоимость денег в экономике

Эксперты Russian Business рассказали о значении ключевой ставки в экономике. По их словам, ставка показывает, под какой процент ЦБ кредитует банки и принимает у них деньги, а для экономики служит ориентиром стоимости денег.

При росте ключевой ставки кредиты дорожают, а доходность вкладов увеличивается, при снижении — заёмные средства постепенно дешевеют, а спрос и экономическая активность начинают расти.

Подробнее о ключевой ставке — в обзоре Russian Business.

Ключевая ставка снижается с июня 2025-го

Снижение ключевой ставки продолжается с лета 2025 года. Тогда Банк России впервые за три года сократил её сразу на 100 базисных пунктов — до 20% годовых.

После этого регулятор последовательно уменьшал ставку:

25 июля — до 18%;

12 сентября — до 17%;

24 октября — до 16,5%;

19 декабря — до 16%;

13 февраля — до 15,5%;

20 марта — до 15%.

Ранее эксперты прогнозировали снижение ставки до 14,5%

Накануне заседания 24 апреля Russian Business опросил аналитиков по возможному движению ключевой ставки. Часть экспертов ожидала, что Банк России снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%.

Снижению ставки способствует стабилизация курса рубля и заметное замедление экономической активности, объяснял руководитель группы макроэкономики и фондового рынка «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

ЦБ не спешит ускорять снижение ставки без оценки ВВП

Одна из причин, по которой Банк России не увеличивает шаг снижения ключевой ставки, — необходимость дождаться оценки ВВП, которая формируется с учётом данных по промышленному производству, отметил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Согласно данным Росстата, в марте объём промышленного производства вырос на 2,3% год к году. По словам Александра Джиоева, этот рост может отразиться в данных по ВВП по итогам марта, которые Минэкономразвития опубликует в мае.

Если прогноз подтвердится, это будет означать, что снижение экономической активности в январе–феврале было связано с сезонными и календарными факторами, а не с началом рецессии.

Ставки по вкладам начнут снижаться в ближайшее время

Банки начнут постепенно снижать ставки по депозитам уже в ближайшие недели или даже дни, указал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин. По оценке эксперта, период высокой доходности по вкладам постепенно завершается.

Снижение ставок по кредитам будет происходить медленнее. По словам Валерия Тумина, ипотека, автокредиты и потребительские займы реагируют на изменение ключевой ставки с разбегом в 1–2 месяца. Бизнес, использующий заёмные средства с плавающей ставкой, начнёт ощущать снижение нагрузки ближе к лету, подчеркнул эксперт.

Аналитики прогнозируют рост рынка облигаций

По оценке «Альфа-Капитала», пик ключевой ставки уже пройден, что создаёт условия для дальнейшего смягчения политики.

Компания ожидает изменения на рынке долговых инструментов: при снижении ставки доходности облигаций будут уменьшаться, а их цены — расти. В «Альфа-Капитале» отмечают, что 2026 год может стать благоприятным для рынка облигаций.