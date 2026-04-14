Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки до 14,5% — но не исключают конца смягчения кредитной политики ЦБ

24 апреля Банк России проведёт очередное заседание по ключевой ставке. Эксперты, опрошенные Russian Business, расходятся во мнении: часть ожидают нового снижения ставки, другие — её сохранения на уровне 15%. До этого ЦБ последовательно смягчал денежно-кредитную политику семь заседаний подряд.

Аналитики ожидают снижения ставки до 14,5%

Предыдущее заседание по ключевой ставке прошло 20 марта, тогда регулятор снизил ставку до 15% годовых. В пользу дальнейшего снижения говорит текущая динамика экономики, отметили эксперты Russian Business.

«Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки. Этому способствует стабилизаций курса рубля и заметное замедление экономической активности», — заявил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

На заседании 24 апреля регулятор снизит ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. Такой прогноз даёт пресс-служба финансового маркетплейса «Сравни», а также руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ситуация в экономике располагает к снижению ставки

На сегодняшний день в экономике сформировались условия для снижения ключевой ставки, указала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Среди них:

Базовый сценарий ЦБ предполагает постепенное снижение ставки по мере возвращения экономики к «траектории сбалансированного роста».

ВВП и инфляция в I квартале оказались ниже ожиданий: −1,8% г/г и 5,86% г/г против прогноза 1,6% и 6,3%.

Эффект повышения НДС уже учтён в ценах, значимых вторичных эффектов нет.

Перегрев спроса снижается быстрее прогнозов, что создаёт пространство для снижения ключевой ставки.

Кредитование остаётся сдержанным, сберегательная активность сохраняется.

Рост экспортной выручки и пауза в операциях по бюджетному правилу могут укрепить рубль и снизить инфляционное давление.

Кроме того, по словам Ольги Беленькой, сохранение ставки на текущем уровне может привести к избыточному охлаждению экономики.

Эксперты допускают паузу в снижении ключевой ставки

Несмотря на то, что ЦБ смягчает политику с июня 2025 года, часть экспертов допускает, что на апрельском заседании этот цикл прервётся.

«На мой взгляд, 24 апреля ставку оставят на уровне 15%. Апрельское заседание опорное — ЦБ будет представлять обновлённый среднесрочный прогноз, и принимать решение в условиях нарастающей внешней турбулентности регулятор не станет», — отметила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Ведущий аналитик онлайн-брокера АМаркетс Игорь Расторгуев также считает паузу в снижении ключевой ставки возможным сценарием на фоне текущих данных по инфляции и внешних рисков.

Дефицит бюджета и инфляция могут повлиять на сохранение прежней ставки

Как уточняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, сейчас в экономике заметны сразу несколько факторов, из-за которых Банк России может действовать осторожно. Среди них:

Дефицит бюджета в I квартале достиг 4,6 трлн рублей и превысил годовой план, что увеличивает вероятность структурного дефицита и влияет на денежное предложение.

Конфликт на Ближнем Востоке и ситуация в Ормузском проливе усиливают внешнее ценовое давление на мировые цены энергоресурсов и удобрений, что со временем может отражаться и на инфляции в России.

Инфляция остаётся выше целевой траектории ЦБ, а прогноз на конец года на уровне 4,5-5,5% Ольга Беленькая называет напряжённым.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса всё ещё высокие.

Рост сделок по ипотеке, автокредитования и потребительских расходов может ограничить пространство для быстрого снижения ставки.

ЦБ ищет баланс между инфляцией и охлаждением экономики

Регулятор вынужден учитывать разные факторы, которые ограничивают скорость снижения ключевой ставки, говорят эксперты Russian Business.

«Осторожность ЦБ в темпах снижения — шагами по 0,5 п.п. — объясняется тем, что регулятору приходится искать баланс между замедлением инфляции до целевых 4% и риском “переохладить” экономику», — подчеркнули в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

Факторов, разгоняющих инфляцию, сейчас больше, чем сдерживающих, отмечает ведущий аналитик онлайн-брокера АМаркетс Игорь Расторгуев. Среди них — геополитическая неопределённость, высокие инфляционные ожидания и возможные изменения бюджетного правила.

«Более агрессивное снижение ставки, чем 0,5 п.п., рискует разогнать кредитование и потребительский спрос раньше, чем инфляция закрепится у цели», — пояснил Игорь Расторгуев.

Повышение ставки — маловероятно

Эксперты Russian Business сходятся во мнении, что к концу 2026 года ключевая ставка будет на уровне 12–13% — повышение ставки маловероятно. В пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни» отмечают, что такой сценарий возможен только при значительном ухудшении внешних условий.

«Сценарий возврата к повышению я оцениваю как маловероятный — для этого нужно одновременное совпадение нескольких негативных факторов: резкое ослабление рубля, срыв дезинфляции и новый бюджетный импульс», — отметила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

В пресс-службе «Сравни» подчеркнули, что «базовый путь» на данный момент — продолжение аккуратного снижения ключевой ставки.