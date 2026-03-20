ЦБ снизил ключевую ставку до 15% — регулятор смягчает политику седьмой раз подряд

Банк России 20 марта снизил ключевую ставку до 15% годовых — это уже седьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. С июня 2025 года ставка сократилась с 21% до 15% — минус 6 процентных пунктов за 10 месяцев. Предыдущее снижение до 15,5% регулятор проводил 13 февраля 2026 года.

Ключевая ставка снижается седьмой раз подряд

Цикл снижения ставки начался 6 июня 2025 года — тогда Банк России впервые за три года понизил её сразу на 100 базисных пунктов, до 20% годовых.

Далее последовали ещё несколько решений о снижении:

25 июля — до 18%,

12 сентября — до 17%,

24 октября — до 16,5%,

19 декабря — до 16%,

13 февраля — до 15,5%.

Инфляционные ожидания населения снова растут

В марте 2026 года инфляционные ожидания выросли до 13,4%, вернувшись к уровню мая 2025 года, следует из опроса «инФОМ» по заказу Банка России. Ранее в феврале 2026-го показатель составлял 13,1%, а в январе — 13,7%.

Одновременно увеличилась и оценка фактической инфляции: после четырёх месяцев на уровне 14,5% она поднялась до 15,6%, приблизившись к значениям мая–июня 2025 года.

Рост цен в России в марте 2026 года — умеренный

По данным Росстата, рост цен в марте остаётся умеренным: с 11 по 16 марта инфляция составила 0,08% после 0,11% неделей ранее. С начала месяца цены выросли на 0,22%, а с начала года — на 2,59%.

При этом годовая инфляция оценивается по-разному: по расчётам ЦБ она ускорилась до 5,91%, а по оценке Минэкономразвития — немного замедлилась до 5,79%. Как пишет «Интерфакс», разница связана с тем, что в марте прошлого года цены сначала росли медленно, а затем ускорились.

Ключевая ставка ожидается на уровне 10–13% к концу 2026 года

По оценке «Альфа-Капитала», к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 10–13%.

Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист отметил, что при средней ставке около 14% уровень около 13% выглядит наиболее вероятным к концу 2026 года.

Руководитель дирекции по работе с акциями «Альфа-Капитала» Эдуард Харин подчеркнул, что «пик ставки пройден».

2026 год — хороший год для рынка облигаций

В «Альфа-Капитале» ожидают, что снижение ставки повлияет на рынок долговых инструментов.

По словам Евгения Жорниста, при снижении ключевой ставки доходности будут уменьшаться, а цены облигаций — расти. Он отметил, что 2026 год может стать «хорошим годом для рынка облигаций».