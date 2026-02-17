Ключевая ставка к концу 2026 года ожидается в диапазоне 10–13% — по прогнозам, в 2027-м она может снизиться до 8,5%
Ключевая ставка в 2027 году может снизиться до 8,5%
Ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 10–13% — такую оценку озвучили на пресс-завтраке «Альфа-Капитала». По прогнозам, если средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14%, то к концу года она может снизиться примерно до 12%. 13 февраля 2026 года Банк России снизил ставку шестой раз подряд — до 15,5% годовых.
Прогноз ЦБ предполагает снижение ставки в ближайшие два года
Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист отметил, что, по данным на 13 февраля 2026 года, ЦБ ожидает среднюю ключевую ставку в текущем году на уровне 14%, а в 2027-м — 8,5% «плюс-минус полпроцента».
В «Альфа-Капитале» придерживаются более консервативного сценария: при средней ставке 14% в 2026 году к концу года показатель может снизиться примерно до 12%. В зависимости от траектории смягчения диапазон оценивается в 10–13% — однако резко ставка не рухнет.
«Будет динамично, но плавно», — подчеркнул Евгений Жорнист в разговоре с Russian Business.
Участники рынка не ожидают возврата к пиковым значениям
Участники инвестиционного сообщества и аналитики в целом ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, отметил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист. Он подчеркнул, что уровень около 13% — наиболее вероятный показатель ставки к концу 2026 года.
Руководитель дирекции по работе с акциями «Альфа-Капитала» Эдуард Харин в свою очередь указал, что «пик ставки пройден».
В «Альфа-Капитале» ожидают благоприятный год для облигаций
Также руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист обратил внимание на макропруденциальные меры — лимиты, надбавки и нормативы для закредитованных заемщиков и ипотечного сегмента, — которые сдерживают спрос и сокращают возможности банков по наращиванию кредитования.
По его словам, при снижении ставки доходности в экономике будут снижаться, а цены облигаций — расти. Он отметил, что в 2026 году ожидается «хороший год для рынка облигаций».
С июня 2025 года ключевая ставка снизилась на 5,5 п.п.
Совет директоров Банка России 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых. Цикл смягчения стартовал 6 июня 2025 года, когда ставка была снижена до 20% годовых. Далее последовали решения:
- 25 июля — до 18%,
- 12 сентября — до 17%,
- 24 октября — до 16,5%,
- 19 декабря — до 16%.
В общей сложности за восемь месяцев ставка снизилась с 21% до 15,5%.
Годовая инфляция замедлилась до 6,36%
По данным Росстата, инфляция с 3 по 9 февраля составила 0,13% после 0,20% неделей ранее. Для сравнения: с 20 по 26 января рост цен был 0,19%, с 13 по 19 января — 0,45%, а в период с 1 по 12 января — 1,26% из-за более длинного праздничного отрезка.
С начала февраля к 9 числу цены выросли на 0,20%, с начала года — на 2,24%. Год назад к этой же дате показатель составлял 1,50%.
Если рассчитывать показатель по недельной динамике, как это делает Банк России, годовая инфляция к 9 февраля замедлилась до 6,36% против 6,46% неделей ранее. При этом на конец декабря она составляла 5,59%.
