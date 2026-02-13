Центробанк России снизил ключевую ставку до 15,5%

Совет директоров Банка России 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых, следует из сообщения регулятора. Это уже шестое снижение подряд в рамках цикла смягчения, начатого в июне 2025 года. С тех пор ставка сократилась с рекордных 21% до 15,5%.

Цикл смягчения ставки стартовал в июне 2025 года

6 июня 2025 года Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку — сразу на 100 базисных пунктов, до 20% годовых. Далее последовали еще четыре раунда:

25 июля — до 18%,

12 сентября — до 17%,

24 октября — до 16,5%,

19 декабря — до 16%.

В общей сложности за восемь месяцев ставка сократилась на 5,5 п.п.

Аналитики допускали постепенное снижение ставки

Ранее ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев отмечал, что инфляционные ожидания населения остаются высокими: в ноябре они достигли 13,3% против 12,6% в октябре.

«Регулятор, судя по всему, предпочтёт действовать постепенно: по прогнозам ЦБ, средняя ставка в 2026 году составит 13–15%. Это означает, что процесс снижения растянется на весь будущий год», — рассказал ранее ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Аналитик прогнозировал, что на следующем заседании Банка России, запланированном на февраль 2026 года, регулятор может повторить шаг в 50 базисных пунктов. Главное условие — постепенное замедление инфляции.

По его словам, постепенное снижение ключевой ставки для бизнеса и граждан означает сохранение высоких ставок по кредитам как минимум в ближайшие полгода. Он также отмечал, что постепенное снижение ставки создаёт условия для закрепления инфляции на целевом уровне 4% во второй половине 2026 года и снижает риск её повторного ускорения.

Инфляция замедлилась до 6,37%

Как пишет РБК, в начале января 2026 года наблюдалось ускорение роста цен на фоне повышения НДС с 20 до 22%. Однако к началу февраля ситуация улучшилась. По данным Минэкономразвития, к 2 февраля накопленная за год инфляция составляла 6,45%, а к 9 февраля замедлилась до 6,37%.

Полные месячные данные Росстата, на которые ориентируется ЦБ, будут опубликованы вечером 13 февраля.

Ожидания бизнеса снизились с 30,1 до 20,8 пункта

Ценовые ожидания бизнеса в январе достигли максимума с апреля 2022 года — 30,1 пункта, следует из мониторинга предприятий Банка России. В феврале показатель резко снизился до 20,8 пункта.

Инфляционные ожидания населения после роста цен в начале года не изменились и остались на уровне 13,7%, следует из опроса «инФОМ» для ЦБ.