Банк России снизил ключевую ставку до 16%

Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд — с 16,5% до 16% годовых
Банк России на последнем заседании 2025 года снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Это уже пятое снижение подряд с июня. Решение принято на фоне замедляющейся инфляции, но при сохраняющихся высоких инфляционных ожиданиях и оживлении кредитования.
Ключевую ставку снизили пятый раз подряд
Совет директоров Банка России 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку до 16% годовых. До этого уровень составлял 16,5%. Смягчение денежно-кредитной политики продолжается с июня 2025 года.
Регулятор уже второй раз выбирает минимальный шаг снижения — на 50 базисных пунктов, несмотря на ожидания части рынка более решительных действий.
«Снижение на 50 базисных пунктов — это консервативный шаг, и ЦБ явно не намерен форсировать смягчение политики», — отметил ведущий аналитик международной брокерской компании AMarkets Игорь Расторгуев.
Инфляция замедляется, но ожидания растут
Эксперт Игорь Расторгуев также отмечает, что главным аргументом в пользу снижения ставки стало замедление инфляции.
«По данным Росстата, в ноябре [инфляция] замедлилась до 6,64%, а на 8 декабря и вовсе опустилась до 6,34%. Это уже ниже нижней границы прогноза ЦБ на 2025 год. Причём замедление происходит устойчиво, шестой месяц подряд. Если такие темпы сохранятся, по итогам года инфляция окажется около 6% или даже чуть ниже», — заявил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.
Президент России Владимир Путин отметил, что по итогам 2025 года инфляция в стране может составить 5,7–5,8%. Как сообщили в Центробанке, в 2026 году регулятор планирует прийти к 4–5%.
Проинфляционные риски по-прежнему доминируют
Несмотря на замедление инфляции, ЦБ указывает, что проинфляционные риски остаются преобладающими на среднесрочном горизонте. Среди ключевых факторов регулятор называет:
-
высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса;
-
отклонение экономики от траектории сбалансированного роста;
-
эффекты от повышения НДС и регулируемых цен;
-
возможное ухудшение условий внешней торговли;
-
геополитическую напряженность.
Дезинфляционные риски ЦБ связывает с более значительным замедлением внутреннего спроса.
По прогнозом ключевая ставка снизится до 13% в 2026-м
Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев отметил, что инфляционные ожидания населения остаются высокими: в ноябре они достигли 13,3% против 12,6% в октябре. Кроме того, по его словам, в январе ожидается повышение НДС, которое может временно усилить ценовое давление.
«Регулятор, судя по всему, предпочтёт действовать постепенно: по прогнозам ЦБ, средняя ставка в 2026 году составит 13-15%. Это означает, что процесс снижения растянется на весь будущий год», — считает Игорь Расторгуев.
Следующее снижение ключевой ставки может произойти в феврале 2026-го
Следующее заседание Банка России запланировано на февраль 2026 года.
«Скорее всего, увидим повторение шага в 50 базисных пунктов, если инфляция продолжит радовать», — дал прогноз Игорь Расторгуев.
Он подчеркнул, что для бизнеса и граждан это означает сохранение высоких ставок по кредитам как минимум в ближайшие полгода. По его словам, снижение ставки будет происходить постепенно, однако такой подход, как он отметил, создаёт условия для закрепления инфляции на целевом уровне 4% во второй половине 2026 года и снижает риск её повторного ускорения.
